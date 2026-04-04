Rusia responde a escándalo por pago a influenciadores y periodistas para hablar contra Milei

Por medio de un corto comunicado, la embajada de Rusia en Argentina se pronunció tras la revelación de que una compañia de ese país habría pagado a decenas de influencers y periodistas para desprestigiar al gobierno de Javier Milei.

“Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los “investigadores” han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025″, señala el escrito.

La embajada asegura que “como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones. El 23 de junio de 2025 la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas", sostuvo.

Escándalo en Argentina: Rusia pagó notas periodísticas y publicaciones de ‘influencers’ para desprestigiar a Milei

La investigación detectó registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión en más de 20 medios digitales presupuestados en los documentos por 283.000 dólares.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, aseguró Milei.