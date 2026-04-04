Escándalo en Argentina: Rusia pagó notas periodísticas y publicaciones de ‘influencers’ para desprestigiar a Milei

Una investigación de un consorcio de medios reveló lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos para los medios de comunicación en Argentina. El trabajo periodístico reveló cómo un grupo de tarea rusa, a la que llaman La Compañia, ejecutó sigilosamente “una campaña masiva de desinformación, que tuvo al gobierno de Javier Milei como uno de sus blancos“, reportó el diario Clarín.

Las pesquisas fueron realezadas en Argentina por Filtraleaks y allí “aparecen pagos por al menos 283 mil dólares por más de 250 notas y artículos de opinión que se publicaron en 23 medios digitales", señala el medio.

La investigación, publicada en un documento de más de 1.400 páginas que contiene también información de otros países, reveló cuáles son los medios y, en algunos casos, los periodistas que recibieron esos giros.

Gobierno de Javier Milei crea una polémica oficina para “desenmascarar mentiras” de los medios de comunicación

Los medios son los siguientes: “Diario Con Vos (37), seguido por El Destape (27), Diario Registrado (26) y Realpolitik (20). También tuvieron una presencia significativa Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10) y La Patriada Web (9). Con menor cantidad de artículos aparecen Ámbito (8), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6) y El Ciudadano Web (6), además de Sección Ciudad (5), Infocielo (3), Infobae (2), El Cronista (2) y Agenda Urbana (2). Finalmente, con solo una nota publicada se encuentran Data Clave, Ciudadano Agro y Contraste MDP”, sostiene El Clarín.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, aseguró Milei. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix via AP) Foto: AP

Los 15 medios implicados que fueron consultados por el consorcio negaron cualquier vinculación con dinero de Rusia y explicaron que los artículos fueron ofrecidos por agencias de prensa, consultoras o intermediarios, aunque dos fuentes reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de ellos provenientes de empresarios que decían estar preocupados por las políticas de Milei.

La investigación demostró que los rusos instalaron una sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales de Argentina para amplificar malas noticias y críticas sobre la situación económica, incluyendo exageraciones y noticias falsas, entre junio y octubre de 2024, antes de elecciones parlamentarias de medio término.

Muchos artículos no tenían autor y cuando aparecían firmas se trataba de nombres inventados, en algunos casos con fotos creadas a través de un software.

Milei a la prensa: “No les gusta haber perdido el monopolio del micrófono, ya no pueden extorsionar, calumniar, ensuciar sin costo alguno, las redes sociales les pasan factura…dejen de buscar fantasmas, están recibiendo lo que dieron”@JMilei (2025) pic.twitter.com/0mSclwj0Hd — _DON_ BAIRES_⭐️⭐️⭐️ (@DonDrPr_4ever) April 4, 2026

“El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, escribió Milei el viernes en su cuenta de X, y agregó que “los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, aseguró Milei.

El presidente ha publicado muchos videos de antiguas intervenciones en contra de los periodistas y los medios.

Los documentos también revelan un intento de provocar una crisis diplomática entre Argentina y Chile mediante la difusión de una noticia falsa que atribuía a Milei el envío de un “grupo de sabotaje” para atacar el gasoducto transandino.

La información deriva de 76 documentos que obtuvo el medio africano The Continent y que fueron verificados por un consorcio periodístico que incluye a Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), dos periodistas de habla rusa y openDemocracy (Gran Bretaña), según reveló este último medio.

Contundente mensaje de Javier Milei contra la izquierda mundial: “Maquiavelo ha muerto”

La secretaría de Inteligencia local señaló que se trata de un caso que “ya había sido investigado” y puesto a disposición de la justicia en 2025, en un comunicado emitido el jueves.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) había publicado en enero una investigación sobre los mecanismos de la desinformación rusa en Argentina.

LO QUE PIENSA LA GENTE DE LOS PERIOSOBRES MANDRILES. NO ES HORA DE UN ACTO CON TU GENTE, JAVO?VOLVAMOS. VOLVAMOS A LAS BASES 💜❤️🇦🇷 pic.twitter.com/kyGm26r0aH — MADURO SE CHOREÓ 1 PBI 🇦🇷 (@Ultranormalidad) April 3, 2026

*Con información de AFP.