Los 5 mejores ferrocarriles turísticos en Colombia: precios y recorridos

Recorrer Colombia a bordo de un tren turístico se ha convertido en una experiencia cada vez más buscada por viajeros locales y extranjeros. Más allá del destino, estos recorridos permiten disfrutar paisajes, conocer pueblos con historia y revivir una época en la que el ferrocarril era protagonista del transporte del país.

¿Cuánto vale el paseo en el tren de la Sabana en Bogotá? Horarios, recorridos y más

De acuerdo con Tripadvisor, estas son algunas de las mejores experiencias en tren disponibles en el país, donde el viaje combina patrimonio, gastronomía y naturaleza. La plataforma reúne opciones con diferentes precios y duraciones, ideales para quienes desean descubrir el país desde otra perspectiva.

Uno de los recorridos más populares es el paseo en tren hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá. El viaje opera principalmente los fines de semana y lleva a los pasajeros por la sabana de Bogotá antes de llegar a uno de los principales atractivos turísticos del país.

Los precios publicados parten desde los $700.000 por persona, dependiendo de lo que se quiera vivir. En este plan, se visitará la iglesia, las casi 20 estaciones, contará con un guía y se vivirá una experiencia completa

Los mejores paseos en tren en Colombia. Foto: Tripadvisor

Otra alternativa destacada es el tradicional tren de vapor con transporte privado hasta Zipaquirá. Esta experiencia recrea el encanto de las antiguas locomotoras mientras ofrece un recorrido por paisajes rurales antes de visitar la famosa catedral subterránea. Su tarifa inicial alrededor de los $659.000 pesos por viajero. Hay que tener en cuenta que el precio puede variar según el tamaño del grupo.

Tripadvisor también recomienda al recorrido en Turistren, considerado uno de los servicios ferroviarios más emblemáticos de Bogotá. Este tren turístico permite conocer la historia ferroviaria del país mientras atraviesa la sabana y ofrece una experiencia familiar muy valorada por los visitantes.

Entre las opciones mejor calificadas también aparece el Tour Santa Fe de Antioquia, una experiencia que incluye recorridos panorámicos y visitas a uno de los municipios patrimoniales más importantes de Colombia.

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El precio comienza desde un poco más de $800.000 por grupo (máximo 4 personas), según la plataforma.

La quinta opción es el tour ferroviario desde Bogotá con destino a la Catedral de Sal, una experiencia guiada que combina el viaje en tren con recorridos históricos y culturales. Su valor parte desde $1′096.000, e igualmente, este valor varía dependiendo del tamaño del grupo.

Estas experiencias demuestran que los ferrocarriles turísticos siguen vigentes como una forma diferente de conocer Colombia, disfrutando del paisaje, la historia y la cultura mientras cada kilómetro recorrido revive la historia ferroviaria del país.