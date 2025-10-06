¿Cuánto vale el paseo en el tren de la Sabana en Bogotá? Horarios, recorridos y más

El tren de la Sabana es uno de los planes turísticos para realizar durante los fines de semana en Bogotá.

Este tren, que funciona desde 1992, inicia su recorrido en el centro-occidente de capital, atraviesa la ciudad hacia el norte y recorre la hermosa sabana hasta la población de Zipaquirá en Cundinamarca, “permitiendo observar a Bogotá y sus alrededores desde un punto de vista diferente”, según señala la Alcaldía de Bogotá en su portal web.

¿Cómo comprar los tiquetes?

De acuerdo con la Alcaldía, el costo de los tiquetes es el siguiente:

-Adultos: $85.000.

-Niños de 3 a 12 años y adultos mayores a partir de 60 años: $80.000. (Los bebés de brazos menores a 3 años no pagan siempre y cuando no ocupen un puesto).

La administración del tren ofrece varias alternativas de venta físicas y virtuales.

Venta presencial: Estación de La Sabana- zona centro, que está ubicada en la calle 13 #18-24. Esta taquilla es exclusiva para venta de tiquetres de manera anticipada.

Venta presencial: Estación de Usaquén – zona norte, que ubicada en la avenida carrera Novena # 110 – 08. Venta anticipada.

Venta presencial: En los puntos de venta físicos de TuBoleta a nivel nacional

Venta virtual: ingresando a la página de TuBoleta y telefónicamente al +57 601 5936300.

Tren de la Sabana. | Foto: Foto: Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá / Camilo Monsalve

¿Cuál es el recorrido?

El recorrido inicia en el costado occidental del centro comercial Gran Estación o en la estación de tren de Usaquén. La actividad tiene una duración de ocho horas y treinta minutos.

A continuación, el itinerario:

Costado Occidental Centro Comercial Gran Estación – Carrera 66 con calle 26, andén de la vía férrea al frente de la Plazoleta de Los Alfiles ( Bogotá zona centro-occidente): Sale 8:45 a. m.

zona centro-occidente): Estación de Usaquén, avenida Carrera Novena # 110 – 08, diagonal al Centro Comercial Santa Ana (Bogotá zona norte): Llega 9:05 a. m. – Sale 9:15 a. m.

Estación de Zipaquirá: Llega 10:45 a. m. – Sale 3:15 p. m.

Estación de Usaquén, avenida carrera Novena # 110 – 08, diagonal al Centro Comercial Santa Ana (Bogotá zona norte): Llega 4:45 p. m. – Sale 4:50 p. m.

Costado Occidental Centro Comercial Gran Estación – Carrera 66 con calle 26, andén de la vía férrea al frente de la Plazoleta de Los Alfiles (Bogotá zona centro-occidente): llega 5:15 p. m.

Recomendaciones

Llegue con tiempo, calcule los trancones de Bogotá.

Vaya abrigado y no olvide la sombrilla para la lluvia.

Use calzado cómodo, no use tacones.

Tenga siempre a la vista a los menores de edad.

No olvide sus objetos personales dentro del tren.

Normas de seguridad