Esta es la agenda en Sopó para este fin de semana: invitan a vivir días llenos de tradición, café, arte y cultura

Este fin de semana del Sagrado Corazón de Jesús, Sopó abre sus puertas para recibir a visitantes, familias y amantes de las experiencias auténticas con una programación especial que reúne gastronomía, tradiciones artesanales, cultura, naturaleza y entretenimiento en uno de los destinos más encantadores de la Sabana de Bogotá.

¿Cuáles son los mejores planes para hacer en Sopó, Cundinamarca?

Desde el viernes 12 hasta el lunes festivo 15 de junio, se desarrollará la tercera edición de la Ruta de los Cafés de Sopó, una experiencia que invita a recorrer 19 establecimientos participantes, cada uno con una propuesta única diseñada para sorprender a propios y visitantes. Más que una ruta gastronómica, se trata de un circuito de experiencias donde el café se convierte en el punto de encuentro para descubrir sabores, historias y momentos inolvidables.

En cada establecimiento los visitantes encontrarán preparaciones especiales que integran productos de la región, bebidas frías y calientes, opciones saludables, recetas innovadoras y espacios para disfrutar de actividades como pintura sobre cerámica, métodos de filtrado de café, lectura, conversaciones entre amigos o simplemente la contemplación de los paisajes que hacen de Sopó un lugar especial.

Por tan solo 12 mil pesos, cada experiencia ofrece una manera diferente de vivir el café y responder a una pregunta que se ha convertido en el sello de esta edición: ¿Cuántos cafés estás dispuesto a tomarte?

Los interesados pueden consultar la ruta completa y los establecimientos participantes a través de la cuenta de Instagram @sopo_es_mi_destino.

Para quienes disfrutan de las tradiciones artesanales, el sábado de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. se realizará por primera vez en Sopó el Día de Tejer al Aire Libre, inspirado en el movimiento internacional World Wide Knit in Public Day (WWKIP Day), una iniciativa que busca visibilizar el tejido como una tradición viva capaz de unir generaciones, compartir conocimientos y fortalecer los lazos comunitarios.

Planes para hacer en Sopó este fin de semana. Foto: Alcaldía de Sopó

Durante la jornada, el Parque Principal se convertirá en un gran escenario para el encuentro de tejedoras y tejedores, quienes compartirán experiencias, técnicas y saberes a través de conversatorios sobre el arte artesanal.

Además, quienes deseen iniciar en este oficio podrán adquirir sus agujas, aprender sus primeras puntadas y encontrar maestras y maestros dispuestos a enseñar y transmitir esta tradición que ha acompañado a tantas generaciones.

Ese mismo sábado, desde las 2:00 p. m., La Casona de las Artes será escenario de “Gráfica en La Casona”, evento que dará apertura a la Semana de la Red Intercultural Juvenil.

La jornada contará con emprendimientos gráficos, espacios de estampado, intercambio de calcas, música en vivo y una experiencia de video mapping junto a Guache Art, reconocido artista colombiano que ha llevado el arte urbano nacional a escenarios internacionales. Será un espacio para celebrar la creatividad, el intercambio de saberes y el talento de las juventudes.

Sopó se alista para recibir a visitantes y turistas con ocasión de la Semana Santa Foto: Alcaldía Sopó

La programación se complementa con la transmisión de los encuentros deportivos de la fiesta mundialista en pantalla gigante, permitiendo que residentes y visitantes disfruten de los partidos en un ambiente familiar mientras recorren el municipio y apoyan el comercio local.

“Queremos invitar a todos los visitantes a disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza y la hospitalidad que caracterizan a Sopó. Este fin de semana tendrán la oportunidad de vivir la Ruta de los Cafés, acompañarnos en el Día de Tejer al Aire Libre, disfrutar de los eventos culturales y compartir en familia mientras apoyan a nuestros emprendedores y comerciantes locales. Sopó siempre tiene las puertas abiertas para quienes buscan experiencias auténticas y memorables”, destacó la alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz Rodríguez.

Además de esta programación especial, Sopó ofrece planes imperdibles para todos los gustos: disfrutar de su reconocida oferta gastronómica y sus deliciosos postres, visitar la Parroquia Divino Salvador y su valiosa colección de doce arcángeles, recorrer el Parque Ecológico Pionono, conocer el Santuario del Señor de la Piedra, caminar por sus calles llenas de historia, descansar en acogedores hoteles rurales o simplemente dejarse cautivar por la tranquilidad y la belleza de sus paisajes.

Cinco planes para hacer en Sopó, Cundinamarca: hay actividades para todos los gustos

Este fin de semana, Sopó se convierte en el escenario perfecto para compartir en familia, descubrir nuevas experiencias y reencontrarse con las tradiciones, la cultura y la naturaleza.

Sopó los espera para disfrutar de un fin de semana donde el aroma del café, las tradiciones que se tejen con las manos, el arte que inspira a las nuevas generaciones y la calidez de su gente se unen para crear recuerdos inolvidables.

Porque hay destinos que se visitan una vez, y otros que se quedan para siempre en el corazón. En Sopó queremos que todos puedan decir con orgullo: Sopó es mi destino.