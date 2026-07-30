El turismo de naturaleza ha ganado relevancia en el mundo y Colombia es un destino ideal para vivir experiencias únicas en medio de lindos y pintorescos paisajes que llaman a visitarlos.

Tres planes para disfrutar en el Parque Tayrona, un paraíso que enamora con su belleza natural y valor cultural

El territorio nacional cuenta con selvas, montañas, páramos, desiertos, ríos, dos océanos y una amplia riqueza de flora y fauna, convirtiéndose en uno de los lugares con mayor diversidad biológica del planeta. Esta riqueza natural les permite a los visitantes disfrutar de actividades como el avistamiento de aves, el senderismo, el ecoturismo y la exploración de parques nacionales y reservas naturales.

Los encantos del Tayrona

Uno de esos lugares mágicos y que todo viajero debería visitar al menos una vez en la vida es el Parque Nacional Natural Tayrona, considerado por la prestigiosa revista internacional de turismo Condé Nast Traveler como uno de los lugares más pintorescos del mundo, con playas llenas de cocoteros y junglas pluviales a más de 900 metros sobre el nivel del mar.

Este punto se ha consolidado como uno de los más emblemáticos del país por la belleza de sus paisajes y la diversidad de ecosistemas que alberga.

En el Parque Tayrona hay diversidad de playas para conocer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su escenario es mágico, pues la selva tropical se encuentra con las playas de arena blanca y las aguas cristalinas del mar Caribe, características que crean un espacio ideal para descansar y establecer contacto con la naturaleza. Además, es un refugio para numerosas especies de flora y fauna, convirtiéndose en un sitio perfecto para el ecoturismo y la observación de vida silvestre.

Según Parques Nacionales, gracias a esa riqueza natural, el Tayrona es uno de los principales destinos de ecoturismo de Colombia. Los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación, descansar en playas paradisíacas, acampar, disfrutar de piscinas naturales, practicar buceo o snorkel en arrecifes de coral y observar una gran variedad de aves, mamíferos y otras especies silvestres que habitan el parque.

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Gran valor ancestral

Además de su gran patrimonio natural, el Tayrona también forma parte de la Línea Negra, el territorio sagrado de los pueblos indígenas kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que tiene un gran valor ancestral, que le da unas características aún más especiales.

El Parque Tayrona es uno de los paraísos naturales más lindos de Colombia. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

Para estas comunidades, cada montaña, playa, río y bosque posee un significado espiritual y está conectado con otros lugares sagrados que conforman su visión del mundo.

Por estas razones, el plan de manejo de este emblemático destino está relacionado con el conocimiento ancestral y con las estrategias de protección ambiental, garantizando su preservación como uno de los territorios más valiosos y representativos del Caribe colombiano.

Es importante saber que hay épocas del año en las que estos pueblos indígenas realizan la suspensión de los planes ecoturísticos, con el fin de darle un descanso al territorio y hacer actividades ambientales, culturales, espirituales y de fortalecimiento de las relaciones con el territorio, razón por la cual se debe prestar atención a esos cierres. El próximo cierre será del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026.