La joya oculta del Eje Cafetero donde las calles se llenan de niebla y los mitos cobran vida

El Eje Cafetero es una de las regiones más atractivas para el turismo en Colombia. Es un territorio que destaca por su lindos paisajes, su riqueza cultural y su tradición en torno al café.

El tranquilo pueblo de Caldas con una vista única y un jardín botánico lleno de biodiversidad, a una hora de Manizales

Sus montañas cubiertas de este cultivo, declaradas parte del Paisaje Cultural Cafetero por la Unesco, ofrecen escenarios ideales para el descanso, el ecoturismo y la conexión con la naturaleza. Entre sus principales atractivos están los parques temáticos, los pueblos con arquitectura colonial, los termales, los senderos naturales y los miradores con lindas vistas.

Uno de esos pueblos que resulta imperdible es Aguadas, conocido como la ‘ciudad de las brumas’, donde la neblina cubre sus calles y genera un ambiente especial para disfrutar de una experiencia tranquila, mientras se aprecia su arquitectura. Posee una gran riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica e histórica.

Aguadas, Caldas, es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

Ubicado a 126 kilómetros, al norte de Manizales, en el departamento de Caldas, este lugar recibe a los viajeros con paisajes de cultivos de café, plátano y caña panelera y también es apodado la capital del sombrero, del pionono y del pasillo.

Pertenece a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y se dice está muy relacionado con mitos y leyendas. Precisamente, otro de sus apodos es la ‘tierra del putas de Aguadas’, una leyenda popular cargada de elementos mágicos y tradición oral que ha sido transmitida de generación en generación.

Este rincón de Colombia se ha caracterizado por ser un tesoro de historias cautivadoras que llaman la atención de quienes lo visitan por su magia y su mística.

Así es el ‘Faro del Norte’ en Caldas, rincón turístico para pasear a caballo y recorrer fincas cafeteras

¿Qué se puede hacer en Aguadas?

De acuerdo con información de la Gobernación, Aguadas es el segundo municipio de Caldas nombrado Bien de Interés Cultural de la Nación, un título que resalta el valor de su Centro Histórico.

Se dice que recorrer la Calle Real, la Cuchilla o el sector de Los Chorros, mientras se contemplan las formas y colores de su arquitectura colonial, es una experiencia que transporta al pasado y permite vivir una experiencia única.

Otro de los planes es visitar los sitios en donde se elabora el sombrero de iraca, la materia prima que da vida a auténticas piezas de artesanía, además de este tradicional objeto elaborado en diversos diseños y apreciado internacionalmente por su calidad y elegancia.

Aguadas se conoce por la elaboración de sombreros, que se han convertido en íconos. Foto: Getty Images

Así las cosas, quienes visitan este municipio de Caldas y desean llevarse un sombrero como recuerdo encuentran una amplia oferta en las tiendas de artesanías ubicadas en distintos puntos del pueblo, especialmente en sus esquinas y calles principales.

Riqueza gastronómica

Para los amantes de las delicias culinarias y los postres, Aguadas también es una gran opción y uno de los sitios imperdibles es la Casa del Pionono, famosa porque allí tanto los visitantes como los viajeros pueden deleitarse con los sabores creados con este postre, el más representativo del municipio.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

En cada rincón, este pueblo caldense invita a descubrir la cultura, la música, la artesanía y la calidez de su gente que se unen para ofrecer una experiencia auténtica y profundamente memorable.