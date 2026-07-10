Ubicado en el corazón del Eje Cafetero, el departamento de Caldas es un buen destino para viajar en estas vacaciones. Los visitantes encuentran en este territorio sitios de interés como el Parque Nacional Natural Los Nevados, pueblos de arquitectura tradicional y fincas cafeteras para recorrer.

El lindo destino caldense nominado a los Best Tourism Villages, un imperdible lugar de conexión con la naturaleza

Además, es un destino para hacer senderismo ecológico, disfrutar de su rica gastronomía y realizar planes de aventura. A esto se suman sus pueblos tradicionales como Salamina, declarado Pueblo Patrimonio de Colombia, que reflejan la historia y la identidad de una región marcada por sus montañas y sus tradiciones.

En la lista de municipios para visitar está Aranzazu, al que se le conoce como el ‘Faro del norte’ y también ‘Princesa de Caldas’, que les ofrece a los turistas una agradable temperatura de 18 grados centígrados, en promedio.

Las fincas cafeteras son uno de los atractivos de este destino caldense. Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, su ubicación geográfica invita a recorrer los antiguos caminos de la arriería y de la colonización antioqueña, rutas llenas de una historia que hoy se cuenta a través de murales, obras que narran el pasado y la identidad del municipio.

Se trata de un territorio tranquilo y lleno de tradición donde es posible disfrutar de paseos a caballo por senderos rodeados de naturaleza, teniendo la posibilidad de conectar con la esencia rural y la belleza paisajística que caracterizan a Aranzazu.

Tres pueblos de Caldas para conocer y disfrutar en los próximos puentes festivos

Este municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, por lo que recorrer fincas dedicadas al cultivo de este grano es uno de los planes obligados. En estos recorridos se aprende sobre el cultivo y todo su proceso de producción, mientras se degusta una rica taza de esta bebida.

Los datos oficiales de la Gobernación indican que algunos de los sitios de interés en este destino cafetero son: el Santuario del Señor de la Buena Esperanza, la Casa de la Cultura, el Museo Arqueológico, la Reserva Forestal de Doña Ana y el Faro Mirador de la Guadua, los Chorros de la Moravia, el Parque de Bolívar con la pila central, el mirador de Campoalegre y alojamientos rurales de la vereda Alegrías.

Aranzazu es reconocido por sus lindos paisajes. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Aranzazu Caldas / API

Fiestas de la cabuya

En Aranzazu, ubicado a menos de hora y media de Manizales, capital del departamento, se celebran cada dos años, en el mes de octubre, las Fiestas de la cabuya. En esta celebración se lleva a cabo el concurso de vestidos en cabuya, el de la fibra más larga y el de la artesanía elaborada en cabuya. Es un encuentro cultural muy especial para los habitantes del municipio, con un gran significado en sus tradiciones e historia.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, en Aranzazu los paisajes de ensueño se combinan con una gran oferta hotelera y experiencias únicas como glamping y picnics bajo el cielo, planes que se complementan con su exquisita gastronomía.