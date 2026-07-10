Qué hacer este puente festivo en Colombia: cuatro destinos cerca de Bogotá con piscina y termales

Con la llegada de un nuevo puente festivo, muchas familias buscan destinos cercanos para aprovechar los días de descanso. Entre las alternativas más atractivas están los complejos de aguas termales, que combinan relajación, naturaleza y actividades para compartir en familia.
A menos de dos horas de Bogotá existen varios destinos con una amplia oferta de servicios, como piscinas termales, spa, senderos ecológicos y espacios de recreación. Estas opciones permiten desconectarse de la rutina sin necesidad de ir muy lejos. Estas son algunas de las opciones para visitar durante estos días.
Termales El Zipa
En la lista de alternativas está Tabio. Este municipio, ubicado a solo una hora de la capital del país, es un destino ideal para quienes buscan descansar en medio de la naturaleza y disfrutar de los beneficios de las aguas termales.
Allí se encuentran los Termales El Zipa que, según información de la Alcaldía Municipal, son reconocidos desde tiempos ancestrales por las propiedades curativas de sus aguas. Una de sus características es la transparencia de sus aguas y el entorno natural que ofrecen una experiencia de relajación y bienestar, convirtiéndose en una buena opción para quienes deciden salir de la ciudad en el fin de semana.
En el lugar es posible disfrutar de dos piscinas, una diseñada para el disfrute turístico y otra destinada a aquellos que buscan los beneficios terapéuticos de las aguas termales.
Termales Santa Mónica
En el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá, hay otra opción de piscinas y termales, en el complejo Santa Mónica, una opción para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza. El lugar dispone de piscinas, jacuzzi, sauna y baño turco, además de espacios destinados a la recreación y el bienestar de visitantes de todas las edades.
La oferta también incluye recorridos por senderos naturales y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía típica del municipio. Entre los platos más representativos figuran las tradicionales picadas o fritanga, distintas variedades de sopas y amasijos y dulces elaborados con frutas de la región.
Termales Los Volcanes
Una alternativa más son los Termales Volcanes, ubicados sobre la vía que conduce al municipio de Machetá. Se dice que sus aguas aportan propiedades relajantes y revitalizantes que favorecen una experiencia de desconexión en medio de un entorno natural.
El complejo dispone de cuatro piscinas con temperaturas que oscilan entre los 38 y 42 grados centígrados, además de una cámara de vapor termal completamente natural, que, de acuerdo con su página oficial, es única en la región. El lugar se encuentra a aproximadamente una hora y media de Bogotá, pasando por el Embalse del Sisga.
Termales Aguas Calientes
A menos de una hora de Bogotá, en el municipio de Guasca, están las Termales Aguas Calientes, un complejo ideal para la familia que, según se dice, ofrece beneficios terapéuticos y de relajación, además de exfoliación natural de la piel.
Sumado a las piscinas termales, el lugar ofrece un complejo de hidroterapia con piscinas de hidromasaje, sauna, zonas de camping, alojamiento en cabañas, cabalgatas, restaurante con platos típicos colombianos y opciones de comida rápida, complementando la experiencia de descanso y recreación.