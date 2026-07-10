Para quienes disfrutan de la naturaleza, los planes de aventura, las tradiciones y la rica gastronomía, el Eje Cafetero es un destino perfecto que brinda múltiples posibilidades de descanso y allí, un imperdible es el departamento de Risaralda.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

Este territorio ofrece paisajes de montañas, bosques y cafetales que invitan al descanso y la aventura. Además, sus pueblos conservan una rica herencia cultural y platos típicos que hacen que cada visita sea una experiencia auténtica.

Con un total de 14 municipios, en estas tierras los viajeros pueden visitar parques naturales, aguas termales, hacer avistamiento de aves y recorridos por fincas cafeteras, entre muchas otras actividades al aire libre.

Uno de ellos destaca por tener la temperatura más elevada del departamento. Se trata de La Virginia, que alcanza una temperatura promedio de 23 grados centígrados.

La pesca con atarraya es uno de los planes para hacer en La Virginia. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

En este destino, los visitantes tienen la posibilidad de hacer pesca con atarraya, realizar recorridos en embarcaciones pequeñas y lanchas, además de transitar por rutas ecológicas que bordean la ribera del río Cauca. Desde el Parador Náutico parten los paseos en lancha por este afluente, una de las experiencias más reconocidas del municipio.

Sitios de interés en La Virginia

De acuerdo con la Gobernación de Risaralda, en este municipio hay varios lugares de interés patrimonial que reflejan su riqueza histórica y cultural y que pueden ser visitados por los viajeros.

Tres pueblos de Risaralda para conocer y disfrutar en los próximos puentes festivos

Entre ellos destacan el Puente Bernardo Arango, que comunica a este municipio con el corregimiento de Caimalito, en Pereira, y la Casa Hacienda Balisillas, un inmueble reconocido por su importante valor arquitectónico, histórico, ambiental, técnico y documental.

De igual forma, algunos de los principales atractivos turísticos son el Parador Náutico del río Cauca, los recorridos de navegación por este afluente, el Puente Bernardo Arango, el sendero turístico Santa Elena, el valle del río Risaralda, el ecoparque El Humedal y varios balnearios que ofrecen espacios ideales para el descanso y el contacto con la naturaleza, los cuales son especiales para visitar en familia o con amigos.

La mojarra frita es uno de los platos que se preparan y disfrutan en La Virginia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Un destino especial para comer pescado

Por otra parte, debido a su ubicación privilegiada entre los ríos Risaralda y Cauca, el pescado es uno de los alimentos que más se preparan en este lugar, sin dejar de lado los platos tradicionales como la bandeja paisa.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

A este municipio se le conoce como el ‘Puerto dulce de Colombia’ y las fuentes hídricas que lo rodean permiten que sea fácil conseguir pescado fresco, tanto así que el pueblo tiene una Ruta del Pescado con muchos restaurantes locales, que sirven recetas tradicionales deliciosas.

Sus habitantes preparan recetas con especies como la mojarra frita, el bagre y el bocachico con secretos culinarios que han pasado de generación, en generación.