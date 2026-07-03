Tres pueblos de Risaralda para conocer y disfrutar en los próximos puentes festivos

El departamento de Risaralda es uno de los destinos más atractivos de Colombia para quienes buscan combinar naturaleza, cultura cafetera, aventura y gastronomía. A continuación, tres municipios de esta región del país para conocer y disfrutar durante los próximos puentes festivos de julio y agosto.

El destino del Quindío reconocido por su variedad de microclimas y la gran calidad de su café, ideal para el ecoturismo

Belén de Umbría

Este municipio está ubicado a 70 kilómetros de Pereira y es conocido como la ‘Villa de los Guayacanes’, árbol representativo de la región.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero señala que Belén de Umbría es un destino ideal para el ecoturismo.

“El ecoturismo ha encontrado un territorio apto para su desarrollo, debido a la gran variedad de climas, fauna y flora. Selvas y bosques maduros, observatorios de aves, cascadas perdidas en el bosque, historia y cultura son algunos de los atractivos que el visitante encuentra en esta población”, destaca la publicación.

Uno de los principales eventos culturales del municipio son las Fiestas de la Paisanidad, que se celebran entre los meses de octubre y noviembre.

“El resto del año, el municipio tiene una variada oferta hotelera y gastronómica, que permite un descanso tranquilo en un ambiente sereno, guiado por la vida cafetera”, agrega.

Quinchía

Este municipio, conocido como la ‘Villa de los Cerros’, está ubicado a 91 kilómetros de Pereira y a 1.825 metros sobre el nivel del mar.

Según el portal Rutas del Paisaje Cafetero, este apodo se debe a que el municipio cuenta con más de 16 cerros que fueron centros sagrados para los pueblos indígenas que habitaban la zona. Cabe anotar que en Quinchía se encuentra un cabildo indígena perteneciente a la comunidad emberá-chamí.

Quinchía. Foto: Cortesía Gobernación de Risaralda

Entre los cerros se destacan el Batero y el Gobia, reconocidos como áreas protegidas y considerados espacios ideales para el ecoturismo. “Su empinado sendero premia a los turistas con las mejores vistas del municipio y del cañón del río Cauca”, subraya el portal.

Balboa

Este municipio está ubicado a 52 kilómetros de la ciudad de Pereira.

Esta población, que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2011, se caracteriza por sus imponentes paisajes y su diversidad de fauna y flora, según destaca el Comité de Cafeteros de Risaralda.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Balboa es conocido con los apelativos de ‘Alto del Rey’, el ‘Balcón Florido de Risaralda’ y el ‘Balcón Turístico de los Andes’.

“Su posición geográfica amerita que se le dé este nombre. Desde Balboa se pueden apreciar parte de los dos departamentos que tienen cercanía con Risaralda; se pueden divisar las montañas tanto del valle del río Risaralda como de Valle del Cauca y Caldas”, subraya el Comité de Cafeteros.