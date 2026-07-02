El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están integrados en nueve subregiones.

Una de ellas es la norte, que está localizada en la cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo. Entre sus municipios se encuentra Belmira, ubicado a 60 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 40 minutos de distancia en vehículo.

Esta población, que se encuentra a 2.550 metros sobre el nivel del mar y se destaca como una de las de mayor altitud del departamento, es reconocida por sus hermosos paisajes y la “majestuosidad del páramo, en el que se encuentra una gran variedad de especies de fauna y flora, algunas de ellas endémicas”, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel.

Adicionalmente, es considerado un importante destino de turismo de naturaleza, donde se pueden hacer actividades como senderismo, avistamiento de aves, cabalgatas, toma de fotografías y disfrutar de una deliciosa trucha que abunda en sus aguas.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

“Belmira cautiva los sentidos con su clima frío y cielo gris, con una mágica sensación que les permite a los caminantes aventurarse por las rutas ecológicas. Un destino imperdible que invita a sumergirse en la naturaleza”, subraya el portal Corregimientos Antioquia de la Gobernación del departamento.

“Al visitar Belmira, es posible embarcarse en una búsqueda culinaria única, como la tradicional trucha arcoíris, que durante mucho tiempo ha poblado sus ríos y ha sido cultivada en estanques. Este páramo es el lugar de ensueño para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad”, agrega la publicación en su sitio web.

La trucha es uno de los platos típicos de Belmira, Antioquia. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Cascadas y miradores

Entre sus principales atractivos se encuentran varias cascadas, como la de Las Golondrinas, ubicada a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal, donde es posible darse un baño y conectar con la naturaleza.

Los dos factores que han redefinido las motivaciones de los turistas internacionales

También está La Montañita, a la que se llega a través de un sendero ecológico. Se caracteriza por ser un lugar lleno de biodiversidad en fauna y flora y uno de los atractivos más llamativos del municipio. Otra caída de agua es El Yerbal, que complementa estos atractivos hídricos.

Adicionalmente, hay varios miradores. Uno de ellos es el del Norte, situado sobre el páramo Santa Inés, considerado uno de los atractivos ecoturísticos más importantes del departamento. Desde allí nace más del 70 % del agua que recibe todo el Valle de Aburrá.

Otro es el Alto del Morro, un espacio en el que los viajeros pueden conocer más de la biodiversidad del municipio, realizar senderismo, respirar aire puro y conectar con la naturaleza.