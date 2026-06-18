Los dos factores que han redefinido las motivaciones de los turistas internacionales

Las motivaciones que impulsan la decisión de viaje de los turistas han comenzado a reconfigurarse, de acuerdo con análisis de tendencias.

En ese sentido, el bienestar mental y la desconexión son actualmente dos de las factores más importantes en las decisiones de los viajeros,

“Hoy en día, el bienestar se define como un motor fundamental de la demanda turística internacional. El 41% de los viajeros busca principalmente la relajación y el equilibrio emocional, mientras que un 32% prioriza experiencias de desintoxicación digital para apartarse de las pantallas y el ritmo de la cotidianidad. Como consecuencia directa, se registra un incremento acelerado en la demanda por destinos de naturaleza que faciliten un aislamiento restaurador y nuestro país tiene una enorme riqueza para ofrecer”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Calles vacías, casas antiguas y un pasado de terror: el secreto mejor guardado de un pueblo en Santander

De igual manera, el nuevo perfil del turista internacional no busca acumular visitas, sino vivir experiencias auténticas, culturales y significativas que impacten positivamente su salud emocional. Dentro de las actividades preferidas se encuentran senderismo (73%), interacción con animales (62%) y actividades agrícolas (42%). Para Colombia, esta coyuntura representa una oportunidad excepcional gracias a sus destinos de naturaleza, la magia de los pueblos patrimonio y el desarrollo del turismo rural que posicionan al país como un escenario ideal para responder a esta demanda global, a través de una oferta turística estructurada, formal y altamente sostenible.

El mercado actual exige itinerarios que no solo ofrezcan descanso físico, sino una verdadera reconexión con el entorno y las comunidades locales. “Ante este escenario, las agencias de viajes continúan fortaleciendo su portafolio de productos enfocados en la sostenibilidad, asegurando que la biodiversidad y la tradición cultural del país se traduzcan en experiencias de bienestar con los más altos estándares de calidad”, subrayó la presidenta de Anato.

El 41% de los viajeros busca principalmente la relajación y el equilibrio emocional, según análisis de tendencias. Foto: Getty Images

Cinco lugares turísticos que puede visitar en un viaje a Santander

El turismo interno y el gasto de visitantes internacionales crecen en Colombia

Anato destacó recientemente los resultados de la más reciente Cuenta Satélite de Turismo, entregada de manera preliminar por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Las cifras confirman que el 2025 fue un año de consolidación y dinamismo para los diferentes segmentos del sector, reafirmando el papel de la industria como uno de los principales motores de la economía nacional”, señaló la organización.

De acuerdo con el informe, el turismo en Colombia alcanzó una participación del “2,4% en el valor agregado bruto total del país”, una cifra que se mantiene alineada con el comportamiento de 2024. Sin embargo, el gasto en los diferentes tipos de turismo mostró incrementos notables.

“El turismo receptor, por ejemplo, generó $54,7 billones, lo que significó un crecimiento del 8,4% en comparación con los $50,5 billones del año anterior, impulsado por el flujo de 4,6 millones de visitantes internacionales”, agregó.