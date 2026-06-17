Superó a grandes capitales del mundo: la ciudad de Colombia que conquistó prestigioso ranking gastronómico

La gastronomía colombiana sigue dando de qué hablar en el mundo. Con platos únicos y tradicionales, el país se consolida en los principales rankings relacionados; Medellín vuelve a ser protagonista como una de las mejores ciudades para comer.

Proyectan incremento de turistas internacionales en Medellín en vacaciones de mitad de año

Así lo muestra la clasificación elaborada por la revista Time Out, un ranking que reúne los destinos gastronómicos más destacados del planeta y que este año fue liderado por Lima (Perú), seguida por Bangkok (Tailandia) y Ciudad de México, en el tercer lugar.

Según se dio a conocer, el escalafón fue elaborado en alianza con Intrepid Travel a partir de una encuesta realizada a más de 24.000 residentes de diferentes ciudades del mundo.

En esta oportunidad, los encuestados calificaron aspectos como la calidad general de la oferta gastronómica, el costo de comer por fuera de casa y los mejores restaurantes de cada ciudad. Luego de hacer los análisis de los resultados, solo la ciudad mejor posicionada de cada país logró entrar al listado final.

Así las cosas, la capital antioqueña se metió en esta importante medición y fue la única del país en hacer parte de este listado internacional, un reconocimiento que evidencia la evolución de su oferta gastronómica en los últimos años, pues no es la primera vez que es reconocida en el exterior.

Si bien la cocina tradicional paisa sigue siendo uno de sus principales referentes, la ciudad encanta con propuestas innovadoras que integran creatividad, diversidad y nuevas tendencias culinarias.

De esta forma, platos tradicionales como la bandeja paisa, los frijoles, la arepa y el chicharrón continúan siendo protagonistas, pero ahora aparecen junto a propuestas que buscan sofisticar la experiencia culinaria sin perder la conexión con la identidad regional.

Ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar en 2026; Bogotá y Medellín se suman a la lista

A esto se suma que la ciudad tiene oferta de restaurantes de autor, mercados gastronómicos y proyectos liderados por emprendedores que han impulsado el crecimiento del sector.

De acuerdo con Virginia Gil, editora de Time Out, las ciudades que integran este listado tienen en común algo más que buenos restaurantes. Se trata de destinos donde la gastronomía forma parte de la identidad cultural y donde las tradiciones culinarias han logrado trascender generaciones, convirtiéndose en un atractivo turístico.

En el caso específico de Medellín, la publicación internacional indicó que “esta ciudad, tradicionalmente conservadora en gastronomía, ha ampliado su paladar y disfruta de una mayor variedad e innovación culinaria que nunca”, una de las razones por las que fue incluida en el ranking. La publicación resaltó restaurantes como Idílico, Test Kitchen Lab y Salón Centro, además de El Cielo y Carmen.

Las mejores

Las mejores ciudades para comer en 2026 según Time Out.

Lima, Perú Bangkok, Tailandia Ciudad de México, México Londres, Reino Unido Barcelona, España Ho Chi Minh, Vietnam Melbourne, Australia Beijing, China Atenas, Grecia Lisboa, Portugal Ciudad del Cabo, Sudáfrica Osaka, Japón Bangalore, India Nápoles, Italia Nueva York, Estados Unidos Hong Kong Buenos Aires, Argentina Marsella, Francia Copenhague, Dinamarca Medellín, Colombia