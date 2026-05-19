Estos son los destinos preferidos por los colombianos que viajan al exterior entre primavera y verano

Diversos destinos se posicionan como opciones destacadas para los viajeros colombianos que buscan experiencias en el exterior, a medida de que termina la primavera y se acerca la temporada de verano en el hemisferio norte.

“Esta tendencia no solo corresponde a factores climáticos, sino también a los paisajes y actividades en estas temporadas”, señala la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“Durante la primavera (marzo a mayo) destinos como Ámsterdam y Países Bajos, reconocidos por la floración de los tulipanes; Japón, con su espectáculo natural de los cerezos en flor (sakura); y ciudades como Roma y Sevilla que resaltan por su clima ideal y cultura vibrante, se convierten en algunas alternativas preferidas por los turistas, quienes no solo disfrutan de menor congestión, sino de una oferta enriquecedora”, dice la organización en un reporte.

Según cifras de Migración Colombia, entre enero y abril de 2026, se registró un incremento del 12,6% en la salida de colombianos al exterior, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron 1.7 millones de salidas. Asimismo, en 2025 5.8 millones de colombianos salieron del país, es decir un crecimiento del 4,3%, frente a 2024. De este total, cerca del 20% viajó a países de Europa y Asia en 2025, “lo que se traduce en la consolidación de estos destinos como regiones de alto interés para los colombianos”.

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Por su parte, en la temporada de verano (junio a septiembre), la demanda “se orienta hacia destinos de sol y playa en países del Mediterráneo como Turquía, Grecia, España e Italia, así como experiencias de naturaleza en Noruega, con sus fiordos que destacan por su belleza natural y paisajes espectaculares”.

España es un país que ofrece diversidad de planes para realizar. Foto: Getty Images

Adicionalmente, Canadá, entre enero y abril de 2026, registró un incremento del 5% en la llegada de colombianos, respecto al mismo periodo del año anterior. “Allí los turistas interesados en experiencias naturales pueden recorrer sus parques, paisajes únicos y atractivos como las Cataratas del Niágara”, agrega Anato en su reporte.

“La combinación de la estacionalidad, la conectividad aérea y la asesoría personalizada continúa posicionando a las Agencias de Viajes como actores clave en la planificación de experiencias internacionales, especialmente en temporadas como primavera o verano, en donde la labor del Agente trasciende a ser los arquitectos de aventuras seguras y personalizadas”, expresó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.