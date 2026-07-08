Cuatro pueblos de Boyacá para visitar en este puente festivo en Colombia

Boyacá es una de las mejores opciones para disfrutar este puente festivo gracias a sus paisajes montañosos, pueblos encantadores, gastronomía tradicional y atractivos naturales.

A continuación, cuatro municipios recomendados de esta región:

Tenza

Esta municipio está ubicado a 81 kilómetros de Tunja y a 118 kilómetros de Bogotá.

Fue reconocido en dos oportunidades (1983 y 2011) como el más bonito de esta región del país.

Entre sus principales atractivos se encuentran los paisajes naturales, como los ríos Garagoa y Guaya, junto con varias quebradas de aguas tranquilas y cristalinas que convierten al municipio en un sitio ideal para el descanso.

El municipio de Boyacá que es reconocido por su “paz y tranquilidad”, un destino con gran diversidad y bellos paisajes

A esto se suman su clima agradable y “la excelente organización de sus parcelas, que hacen del Valle de Tenza una de las regiones con mayor dinamismo económico en Colombia”, según destaca la Alcaldía Municipal en su página web.

Macanal

Está ubicado a 145 kilómetros de Tunja y es conocido por el apodo de Ciudad Jardín. Su cabecera municipal se encuentra 1.700 metros de altitud sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 20 °C.

Entre las principales actividades del municipio se destaca el Festival Cultural y Reinado del Agua, un evento en el que se resaltan las tradiciones de sus pobladores y el paisaje natural que los rodea, en el marco del embalse La Esmeralda.

Además, “el municipio cuenta con una importante red de quebradas, arroyuelos y manantiales que surten de agua suficiente a la región y que facilitan el impulso económico de renglones como la ganadería, la agricultura y la pesca”.

Otros lugares para visitar son la cuchilla El Varal, ecosistema en ruta de declaratoria como reserva natural, y el Alto de La Virgen, desde donde se tiene una panorámica de la población.

Macanal es uno de los destinos para visitar en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr)/API.

Guateque

Este municipio está ubicado a 119 kilómetros de Tunja. Algunos de sus principales atractivos son el parque recreacional Colina, el sendero del Alto de la Burra, que es perfecto para los amantes de la naturaleza y el senderismo; la pila municipal, el reloj de la torre, el parque principal, el parque San José y la casa de la cultura.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Entre los principales eventos culturales están el Festival de Luces y Cultura, el cumpleaños del municipio, la conmemoración de la Semana Santa, la Semana de la Cultura Cacique Guatoc, el Festival de Saberes y Sabores, la Carrera Atlética Ultra Valle de Tenza y las tradicionales ferias y fiestas del pueblo.

Tibasosa

Este municipio está ubicado a 62 kilómetros de Tunja y se destaca por su arquitectura, con plazas y casonas antiguas que fácilmente trasladan al pasado a quienes deciden visitarlo.

En el centro del pueblo se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que aún mantiene hermosos cuadros pintados en lienzo de afamados pintores de la colonia, estatuas talladas, el hermoso retablo del altar mayor tallado y dorado del siglo XVIII y el órgano considerado como una de las mejores artesanías boyacenses. A esta se suma el Museo de Arte Religioso, declarado Monumento Nacional.

En la zona rural de este destino boyacense se pueden apreciar hermosos paisajes compuestos por valles y montañas, algunos aún cubiertos por vegetación silvestre, además de variedad de especies de flora y fauna.