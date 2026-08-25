¿Qué hacer un fin de semana en Bogotá? Guía para vivir la capital como turista de día y de noche

Bogotá quiere dejar de ser vista únicamente como la ciudad a la que se llega por negocios, trabajo o conexiones aéreas. Historia, gastronomía, naturaleza, parques de diversiones, museos, vida nocturna y una amplia oferta hotelera hacen parte de las alternativas con las que la capital busca consolidarse como un destino capaz de posicionarse a nivel mundial.

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Precisamente, bajo esa premisa nació “Bogotá para contar”, una iniciativa que reunió a diferentes actores del sector turístico para mostrar las distintas experiencias que pueden encontrarse sin salir de la capital.

La estrategia articuló la sexta edición de “Alójate en Bogotá y Descúbrela” con la primera versión de “Bogotá para Contar”.

Detrás de la iniciativa estuvieron Cotelco Capítulo Bogotá–Cundinamarca, Acodrés Bogotá, Acolap, Acoltés, Anato Capítulo Central, Asobares, Fenalco y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), sectores que representan buena parte de la cadena que necesita un visitante durante su estadía: alojamiento, gastronomía, transporte, agencias, entretenimiento y comercio.

Pero ¿cómo convertir toda esa oferta en un fin de semana?

Estas son algunas alternativas para organizar 48 horas como turista en Bogotá.

Primer paso: elegir dónde quedarse

La experiencia puede comenzar desde el alojamiento. Bogotá cuenta con hoteles distribuidos en sectores turísticos, empresariales y gastronómicos como Usaquén, la Zona G, Chapinero, el Centro Internacional y el corredor de la calle 26.

Además, tres establecimientos de la capital aparecieron recientemente entre los diez mejores hoteles urbanos de Centro y Sudamérica en los World’s Best Awards 2026 de Travel + Leisure, según información divulgada por el Instituto Distrital de Turismo.

El W Bogotá, ubicado en Usaquén, alcanzó el sexto lugar; Four Seasons Hotel Bogotá Casa Medina, en la Zona G, ocupó el octavo puesto; y Grand Hyatt Bogotá se ubicó décimo. La selección tuvo en cuenta las votaciones de lectores de la publicación sobre aspectos como servicio, instalaciones, diseño, gastronomía y experiencia de hospedaje.

La recomendación para el viajero es escoger el sector de acuerdo con el tipo de fin de semana que quiere vivir. El norte permite estar cerca de zonas gastronómicas y de vida nocturna; mientras que alojarse hacia el centro facilita los recorridos históricos y culturales.

Sábado en la mañana: empezar por la Bogotá histórica

Para una primera visita hay un lugar difícil de dejar por fuera: La Candelaria.

Sus calles permiten hacer en pocas horas un recorrido por buena parte de la historia de la ciudad. La Plaza de Bolívar, el Chorro de Quevedo, la Carrera Séptima, las construcciones coloniales y la oferta de museos convierten al centro histórico en uno de los puntos de partida más completos.

Entre las alternativas culturales aparecen el Museo del Oro y el Museo Botero, mientras que las plazas, mercados y establecimientos del sector permiten complementar la caminata con café colombiano, frutas, amasijos y platos tradicionales.

La propia guía turística de Bogotá destaca el centro histórico como una de las principales recomendaciones para quienes cuentan incluso con apenas medio día en la capital.

Una alternativa para conocer varios puntos sin pensar en el transporte

Para quienes llegan por primera vez o tienen pocas horas, también existe la posibilidad de recorrer buena parte de la ciudad en un bus panorámico.

Bogotá City Bus ofrece actualmente un recorrido que comienza en el norte y atraviesa puntos como el Parque de la 93, El Campín, el Parque Simón Bolívar, Salitre Mágico, el Jardín Botánico, el Centro Internacional y posteriormente llega al centro histórico.

La experiencia combina el trayecto en bus con una caminata por La Candelaria. Entre las paradas están la Plaza de La Concordia, el Chorro de Quevedo y la Plaza de Bolívar, además de experiencias relacionadas con frutas colombianas, café y esmeraldas.

El recorrido tiene una duración aproximada de entre cuatro y seis horas y puede complementarse con una visita a Monserrate.

Sábado en la tarde: ¿naturaleza o adrenalina?

Después del centro, el itinerario puede tomar dos caminos muy diferentes.

Quienes prefieren naturaleza pueden visitar el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, uno de los espacios dedicados a la conservación y conocimiento de la flora colombiana. La visita permite hacer una pausa dentro de una jornada urbana y conocer diferentes ecosistemas y especies vegetales.

Para quienes buscan algo completamente diferente, está Salitre Mágico, uno de los referentes de entretenimiento de la ciudad, con atracciones dirigidas a familias, jóvenes y visitantes que buscan experiencias de mayor adrenalina, pero con todos los parámetros de seguridad.

El fortalecimiento de este tipo de espacios hace parte de un fenómeno que ha venido ganando terreno en la capital: el denominado turismo urbano o de cercanía, que también lleva a los propios bogotanos a utilizar un fin de semana para descubrir planes dentro de su ciudad.

Parques, escenarios culturales, actividades recreativas, restaurantes y espacios de entretenimiento están ampliando las razones para permanecer en Bogotá durante los días de descanso.

Antes de que caiga la noche: Bogotá desde arriba

Una de las postales más reconocibles de la capital está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Monserrate permite observar buena parte de la extensión de Bogotá y puede visitarse a través del teleférico, el funicular o, dependiendo de los horarios y condiciones habilitadas, mediante el sendero peatonal.

Para quienes prefieran quedarse a nivel de calle, sectores como el Parque de la 93, Zona T, Zona G, Quinta Camacho y Usaquén concentran restaurantes, cafés y espacios para caminar antes de comenzar los planes nocturnos.

Bogotá después de las 7:00 p. m.: gastronomía, gastrobares y rumba

La experiencia turística de la capital no termina cuando cierran los museos.

Asobares ha buscado precisamente organizar la oferta nocturna a través de “Mi Destino Tu Noche”, una plataforma en la que residentes y viajeros pueden consultar restaurantes, bares, gastrobares, cafés, discotecas y diferentes experiencias de entretenimiento.

La herramienta permite filtrar alternativas dependiendo del tipo de plan que busca cada persona, en lugar de concentrar la experiencia nocturna exclusivamente en la rumba.

Dentro de las recomendaciones entregadas por el gremio para conocer diferentes caras de la noche bogotana, aparecen establecimientos como Seratta Gourmand Market, Salvaje Bogotá, Vibra Discoteca, Life, Astoria, S, Via del Cuore, Sala de Despecho Bogotá, Restaurante Mambo Latín Nikkei, Chin-Chin y La Tavola Rústica.

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La variedad permite diseñar la noche según el viajero: desde una cena tranquila o un restaurante de cocina internacional hasta música, coctelería, gastroentretenimiento o una madrugada de baile.

Antes de desplazarse, especialmente durante viernes y sábado, es recomendable consultar directamente disponibilidad, horarios, ubicación y necesidad de reserva, pues pueden cambiar según el establecimiento.

Domingo: conocer la Bogotá verde

El segundo día puede comenzar con otra de las experiencias más características de la ciudad: la Ciclovía dominical.

Cada domingo y festivo, kilómetros de vías cambian temporalmente los carros por bicicletas, corredores, caminantes y familias.

Para un turista puede ser una manera diferente de entender Bogotá y desplazarse mientras conoce parques, barrios y sectores que difícilmente recorrería dentro de un vehículo.

La capital también cuenta con parques metropolitanos, rutas naturales y caminos en los Cerros Orientales.

Uno de los ejemplares más importantes de la ciudad es el Parque Simón Bolívar, el pulmón verde más grande de la ciudad, ideal para caminar, correr o hacer un picnic.

@visitbogota.co ¡Desde las alturas, el Parque Simón Bolívar revela su grandeza! Este pulmón verde de la ciudad es perfecto para disfrutar de la naturaleza, el deporte y la cultura en familia, pareja o amigos. Te recomendamos dar un paseo en lancha por su gran lago de 10 hectáreas . Ven y descubre este icónico espacio de esta casa. Ingresa a visitbogota.co — From above, Simón Bolívar Park reveals its greatness! This green lung of the city is perfect for enjoying nature, sports, and culture with family, a partner, or friends. We recommend taking a boat ride on its vast 10-hectare lake. Come and discover this iconic space in our home. Visit visitbogota.co to learn more! ♬ sonido original - Bogotá, Colombia

Para algunas caminatas ecológicas es necesaria inscripción previa, por lo que conviene revisar las condiciones antes de incluirlas en el itinerario.

Otra posibilidad es dedicar la mañana a Usaquén y recorrer sus calles, restaurantes, cafés y espacios comerciales, especialmente para quienes durante el sábado concentraron sus actividades en el centro.

Bogotá también se conoce comiendo

Un fin de semana turístico en la capital también puede organizarse alrededor de la comida.

El ajiaco santafereño sigue siendo uno de los platos tradicionales para quien visita la ciudad por primera vez, pero la oferta actual va mucho más allá. Mercados tradicionales, cocina colombiana contemporánea, restaurantes internacionales, cafés de especialidad y propuestas de alta gastronomía conviven en diferentes sectores.

La Candelaria permite acercarse a los sabores más tradicionales; la Zona G concentra una importante oferta gastronómica; como La Gran Parrilla Boyacense, que ofrece variedad de platos típicos que prometen hacer volver a los comensales, Restaurante Leo:Liderado por la chef Leonor Espinosa, Quinta Camacho mezcla restaurantes, cafés y arquitectura de estilo inglés; mientras que Usaquén, el Parque de la 93 y la Zona T permiten combinar comida con comercio y entretenimiento.

@migranparrillaboyacense Desayuno listo en nuestra sede de la ZONA G 😃🇨🇴 ♬ sonido original - migranparrillaboyacense

Otros de los restaurantes más reconocidos son: El Chato: Dirigido por Álvaro Clavijo. Prudencia: Ubicado en el centro histórico, el chef Mario Rosero, Selma y Humo Negro.

Una ciudad que también puede descubrir el propio bogotano

La apuesta detrás de iniciativas como “Bogotá para contar” también deja una invitación para quienes llevan años viviendo en la capital.

No es necesario tomar un avión para convertirse en turista durante un fin de semana. Dormir una noche en otro sector, recorrer el centro con guía, entrar por primera vez a un museo, visitar un parque, subir a una montaña rusa, conocer un restaurante diferente o recorrer la Ciclovía puede cambiar la manera de relacionarse con una ciudad que muchas veces se transita únicamente entre la casa y el trabajo.

En apenas 48 horas resulta imposible conocer Bogotá completa. Tal vez ahí esté precisamente parte de su atractivo: siempre queda otra Bogotá por contar.