El municipio de Cundinamarca donde la mazamorra chiquita y el cuchuco de espinazo son una delicia, un destino con historia

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia. Ubicado en la región Andina, ofrece a sus visitantes montañas, páramos, lagunas, cascadas, pueblos encantadores, gastronomía tradicional y experiencias de aventura.

En pocas horas de carretera es posible pasar del clima frío de la sabana a los paisajes templados y cálidos, lo que permite realizar diversidad de actividades.

Uno de sus municipios es Ubaque, ubicado a 56 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

Antes de la conquista, este fue un importante asentamiento muisca, gobernado por el cacique Ubaque.

El nombre del municipio proviene de un arbusto de salvia roja, muy común en la zona. El término en español significa árbol de sangre roja o sangre de madero, según señala la página web del Concejo municipal.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla y el tamal son una delicia, un destino ideal para el descanso

Uno de sus principales atractivos es la laguna de Ubaque, una de las cinco lagunas sagradas de los muiscas en la que se realizaban rituales y ceremonias que llevaron a formar la leyenda de El Dorado. En ese momento fue el principal centro religioso del territorio.

“Este es un destino de espiritualidad, historia y naturaleza ubicado en la provincia de Oriente. Entre montañas y nubes, el municipio conserva tradiciones ancestrales, arte rupestre y caminos reales, ofreciendo experiencias de turismo místico, cultural y natural en un entorno de paz y silencio muy apreciados”, señala el portal De Tour Cundinamarca.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Economía

La principal actividad económica es la agricultura. Más del 95% de su población es rural.

Cuenta con diferentes pisos térmicos desde el frío de páramo hasta el cálido, lo que facilita el cultivo de diversidad de productos.

El Cerro Bochica es uno de los atractivos naturales en Ubaque. Foto: Alcaldía Municipal de Ubaque/API.

De acuerdo con una reseña del Concejo, en las veredas altas, el cultivo de papa es el principal, seguido de zanahoria y otros productos. En la parte media, que prevalece el clima templado, cultivos como el tomate, cebolla cabezona y habichuela son los más destacados. En las partes bajas, donde prima el clima cálido, lo principal son los cereales y las frutas que proveen al mercado de Bogotá y Villavicencio.

Gastronomía y cultura

El senderismo y el camping son actividades populares para los amantes de la naturaleza.

Entre sus principales platos se encuentra el piquete de cerdo, la mazamorra chiquita, el pan de Sagú, el cuchuco de espinazo.

En relación con los eventos culturales el principal es Carnaval de la Alegría Ubaquense que se celebra el mes de enero.