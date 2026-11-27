Después de que el mal tiempo obligara a posponer el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s por primera vez en la historia, una banda de música de una escuela secundaria que viajó desde Texas a Manhattan para las festividades anuales se preguntaba qué iban a hacer.

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Alojarse en Nueva York es notoriamente caro, incluso cuando no hay temporada alta en los hoteles de Midtown.

Pero apenas unas horas después de que los organizadores cambiaran el desfile del jueves al sábado, la banda de Pearland, Texas, logró recaudar 350.000 dólares para prolongar su estancia unos días más, gracias a las rápidas donaciones de empresas y de casi 2.000 personas.

“Todavía estoy impactado, para ser honesto, todavía estoy impactado”, dijo Ryan Demkovich, director de la banda, quien agregó que la noticia del aplazamiento se dio a conocer mientras él y el grupo musical veían el segundo acto de una función matinal de Wicked en Broadway. “Estamos muy agradecidos con todos los que se han unido para hacer todo lo posible y que esta sea una experiencia positiva para todos”.

La celebración convoca a bandas musicales, artistas y agrupaciones que llegan desde diferentes lugares de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La banda es solo una de las muchas artistas que participan en el desfile y que ahora están cambiando sus planes, consultando los horarios de sus vuelos y buscando prolongar su estancia en los hoteles para poder quedarse durante el fin de semana.

El desfile se reprogramó, ya que muchos se preguntaban cómo resistirían los fuertes vientos y la lluvia que azotaban la ciudad sus emblemáticos globos. Según Macy’s, era la primera vez que se posponía el desfile, aunque se canceló durante tres años durante la Segunda Guerra Mundial.

El gigante minorista dijo que estaba trabajando con los artistas y tratando de organizar la compleja logística para reprogramar el desfile, lo que incluía desinflar los globos y guardarlos hasta el sábado.

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Según sus representantes, los artistas de musicales de Broadway como The Rocky Horror Show, Wicked y Hamilton participarán en la nueva fecha, al igual que la banda de música de la Universidad de Connecticut, que actuará en el desfile por primera vez. Sin embargo, la Million Dollar Band de la Universidad de Alabama regresará a casa para actuar en un partido de fútbol americano.

Mientras tanto, la banda de música estatal Nā Koa Aliʻi Hawaiʻi espera reunir alrededor de 700.000 dólares para poder permanecer en la ciudad hasta el sábado y regresar a casa en medio de una temporada de viajes siempre agitada y costosa.

“Estamos reuniendo fondos en este preciso momento, la iniciativa está progresando y tenemos esperanzas, pero, ya saben, estamos a la espera”, dijo Rickey H. Badua, director de la banda, quien explicó que están tratando de dar cabida a varios cientos de miembros y personal. “Estamos esperando a ver si la gente, con sus familias en casa, se da cuenta de la necesidad”.

Miles de turistas viajan cada año a Nueva York para presenciar el tradicional desfile organizado por Macy’s. Foto: Getty Images

Tras un grave accidente con globos aerostáticos en 1997 que dejó a una mujer en coma, la ciudad cuenta con protocolos para decidir si bajar los globos o cancelarlos por completo si el viento es demasiado fuerte. Los globos del desfile solo se han tenido que dejar en tierra una vez debido al mal tiempo, en 1971.

El desfile siempre ha atraído a muchísimos turistas a la ciudad, y este año no fue diferente. Jess Rydell, de 37 años, fue solo una de las muchas personas que viajaron a la Gran Manzana solo para ver frustrados sus sueños de asistir al evento por primera vez, en lo que ella describió como “una gran decepción”.

*Con información de AP.