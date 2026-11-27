El Black Friday se convierte en una oportunidad para quienes buscan organizar sus próximas vacaciones y encontrar tarifas más económicas en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos.

Black Friday: vuelos nacionales e internacionales desde $86.000 para viajar en 2027

Durante esta temporada, diferentes ofertas estarán disponibles para viajeros interesados en destinos nacionales e internacionales, con promociones que incluyen descuentos de hasta el 75 % en productos seleccionados.

Viajes Falabella informó que su campaña, vigente del 17 al 29 de noviembre, incluye descuentos en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos y circuitos hacia más de 100 destinos nacionales e internacionales.

Entre las alternativas anunciadas hay circuitos 2x1 en lugares seleccionados, descuentos de hasta el 75 % en hoteles y paquetes internacionales desde $2.904.500. También se ofrecen descuentos adicionales de hasta $2 millones en paquetes al Caribe, sujetos a las condiciones de las cadenas hoteleras participantes.

El Black Friday incluye ofertas en paquetes turísticos, vuelos y alojamientos para quienes planean viajar al exterior durante 2027. Foto: Colprensa

Las promociones incluyen opciones de financiación. En hoteles, paquetes y circuitos, las compras podrán realizarse a tres cuotas sin intereses con tarjeta CMR del Banco Falabella. Para los circuitos por Europa, se anunció la posibilidad de separar el viaje con $2.071.650 por persona y pagar el saldo bajo esta modalidad.

Destinos para viajar durante 2027

Entre los lugares que concentran parte de las ofertas se encuentran Punta Cana, en República Dominicana, y Cancún, en México, destinos que suelen ser buscados por viajeros interesados en vacaciones de sol y playa. También aparecen circuitos por Europa y Turquía, que permiten recorrer diferentes ciudades durante un mismo viaje.

Black Friday: vuelos desde Bogotá a España y otros destinos de Europa desde $2,5 millones

Para aprovechar este tipo de jornadas, los viajeros pueden comparar fechas antes de reservar, pues los precios pueden variar según el día de salida. Viajar entre semana, considerar vuelos con escalas y adquirir tiquetes junto con alojamiento también son alternativas para reducir el presupuesto.

Otra recomendación es revisar cuidadosamente las condiciones de cada promoción, incluidos los servicios que contempla, las fechas disponibles, las restricciones y los costos adicionales, antes de hacer el pago.