La Navidad comenzará a sentirse en Cota, Cundinamarca, con una programación que combinará alumbrados, música y actividades culturales. El municipio se alista para recibir a locales y visitantes que buscan alternativas para disfrutar de las celebraciones de fin de año sin alejarse demasiado de Bogotá.

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La iniciativa, impulsada por la administración del alcalde Orlando Balsero García, busca dinamizar la actividad turística y comercial durante esta temporada. La agenda también contempla espacios para conocer la gastronomía local, recorrer los establecimientos comerciales y apoyar los emprendimientos de la zona.

¿Cuándo se inaugurarán los alumbrados navideños en Cota?

El encendido oficial está programado para el próximo 29 de noviembre. A partir de esa fecha, habitantes y turistas podrán recorrer distintos puntos del municipio que tendrán decoraciones alusivas a las fiestas decembrinas.

Entre los principales atractivos se encuentra un árbol de Navidad de más de 40 metros de altura, que será el protagonista de la inauguración. La decoración también incluirá figuras luminosas, arcos y corredores iluminados, especialmente en el parque principal y otros sectores de Cota.

Estos espacios harán parte de una ruta navideña pensada para recorrer en familia, tomar fotografías y conocer algunos de los lugares del municipio. La celebración estará acompañada por el lema Cota, la fiesta linda del año.

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¿Qué actividades habrá durante la celebración?

La programación no estará limitada a la iluminación de las calles. Durante la jornada también se realizarán actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con propuestas artísticas, culturales y de entretenimiento.

Entre las opciones anunciadas se encuentran concursos infantiles, desfiles de modas, obras de teatro y presentaciones musicales. También habrá reconocimientos a deportistas y representantes de la cultura, además de homenajes y encuentros familiares.

La música tendrá un espacio importante con la participación de artistas como Pastor López Jr., Eybar Gutiérrez, Banda Los Insaciables y Chuto Noriega, quienes harán parte de la oferta de espectáculos prevista para estas festividades.

La celebración coincidirá con el cierre del mes cultural de Cota, una iniciativa que reúne diferentes actividades y espacios de participación para la comunidad.

Otra de las propuestas será Cota Despierta, una jornada comercial en la que los establecimientos extenderán su atención al público hasta las 2:00 de la mañana. Durante ese horario se ofrecerán descuentos y dinámicas organizadas por los vendedores participantes.