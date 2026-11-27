Una buena noticia para el Eje Cafetero se conoció por estos días. Los habitantes del Quindío y de otros departamentos del Eje Cafetero tendrán una nueva opción para viajar directamente a Estados Unidos sin tener que desplazarse hasta otros aeropuertos del país o realizar conexiones.

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El aeropuerto internacional El Edén, de Armenia, recuperará su conexión con Miami a partir del próximo 19 de diciembre, fecha en que comenzará a operar una ruta de ida y regreso a cargo de World Atlantic Airlines.

La nueva conexión será posible gracias a una alianza entre la aerolínea estadounidense y Oasis Aviation Services, según se dio a conocer. El servicio funcionará inicialmente bajo la modalidad de vuelos chárter, con una frecuencia semanal. Los aviones despegarán todos los sábados a las 3:00 p.m. desde la terminal aérea de la capital del Quindío.

El aeropuerto El Edén, de Armenia, tendrá vuelos directos a Estados Unidos. Foto: Cortesía suministrada a SEMANA

Para cubrir este trayecto se utilizarán aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. El tiempo estimado de vuelo será de entre tres y tres horas y media, lo que permitirá conectar directamente a los viajeros de la región con el sur de Florida.

Según se conoció, la aerolínea ya cuenta con las autorizaciones de la Aeronáutica Civil para poner en marcha la operación. Aunque inicialmente se contempla prestar el servicio hasta mayo de 2027, la intención es mantener la conexión y renovar los permisos necesarios para darle continuidad. También existe la posibilidad de aumentar las frecuencias a dos o tres vuelos por semana, dependiendo de la demanda que registre la ruta.

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Otra aerolínea interesada

La operación de World Atlantic Airlines no es la única que busca fortalecer las conexiones internacionales del Quindío. Las autoridades departamentales también adelantan conversaciones para atraer a otra compañía estadounidense de bajo costo que tendría interés en establecer vuelos entre Armenia y Miami.

El Aeropuerto Internacional El Edén, en Armenia. Foto: Juan Carlos Sierra

La posibilidad de poner en marcha este segundo servicio se había planteado para el 2 de diciembre. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuál sería la aerolínea encargada de operarlo ni se conocen detalles sobre tarifas, horarios, frecuencias o fechas para la venta de tiquetes. Su eventual entrada al mercado dependerá de los anuncios oficiales de la compañía y de las autorizaciones aeronáuticas correspondientes.

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La recuperación de los vuelos directos hacia Miami representa una oportunidad para mejorar la conectividad aérea del Eje Cafetero con Estados Unidos, especialmente después de que Spirit Airlines dejara de operar en la región en mayo de 2026.

Además de facilitar los desplazamientos de los habitantes del departamento, estas iniciativas buscan atraer visitantes internacionales y fortalecer el turismo y la actividad económica de la zona.