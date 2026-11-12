Navidad en el Eje Cafetero: el pueblo que deslumbra con su tradicional festival de faroles a media hora de Armenia

La llegada de diciembre marca el comienzo de las celebraciones navideñas en Colombia, una temporada en la que las familias se reúnen para compartir, disfrutar de las tradiciones y preparar sus hogares para las fiestas de fin de año.

No es Salento: el encantador pueblo del Eje Cafetero que conserva su historia en fachadas de bahareque y coloridos balcones

Una de las fechas más esperadas es la Noche de las Velitas y en Quimbaya, en el departamento del Quindío, tanto residentes como visitantes pueden disfrutar de un evento muy especial, que ha ganado el reconocimiento no solo regional, sino nacional, con el Festival de Velas y Faroles.

Durante las noches del 7 y 8 de diciembre, las calles de esta población, ubicada a solo media hora de Armenia, capital del departamento, se transforman en un escenario de luz y creatividad.

En estos días es posible contemplar las decoraciones que rinden homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una celebración que combina el fervor religioso con las expresiones culturales de la comunidad.

La noche de velitas es una de las celebraciones más importantes de Quimbaya, Quindío. Foto: Getty Images

Uno de los momentos más destacados es el tradicional concurso de velas y faroles, en el que artesanos, artistas y habitantes de distintos sectores ponen a prueba su imaginación para crear diseños y competir por el reconocimiento a la calle o cuadra mejor decorada.

Lo que comenzó como una iniciativa de algunos vecinos, con el paso del tiempo se convirtió en una de las celebraciones decembrinas más representativas del Eje Cafetero.

El municipio del Quindío con nombre italiano encanta con su gran riqueza natural y cafés especiales

Durante esos días, Quimbaya se llena de figuras luminosas elaboradas con materiales como cartón, papel, vidrio y cerámica, en una amplia variedad de formas, colores y tamaños. El compromiso y la creatividad de sus habitantes han consolidado esta tradición como un atractivo turístico de gran importancia, reconocido a nivel departamental como Bien de Interés Cultural de carácter intangible, según el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

Quimbaya fue afectado por el terremoto del 10 de agosto, pero ratificó la realización del Festival de Velas y Faroles. Foto: Getty Images

Los encantos de Quimbaya

La visita al Festival de Velas y Faroles puede complementarse con actividades de naturaleza, entretenimiento y acercamiento a las tradiciones cafeteras. Uno de sus principales atractivos es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca), un espacio para disfrutar en familia, donde los visitantes pueden interactuar con animales de granja y conocer más sobre las actividades del campo.

Otra alternativa es el Parque Los Arrieros, un complejo turístico dedicado a preservar y divulgar las costumbres relacionadas con la arriería, una de las tradiciones que marcaron el desarrollo de esta región. Allí se combinan presentaciones artísticas, muestras culturales, espacios recreativos y actividades de entretenimiento que permiten conocer parte de la historia y las prácticas campesinas del territorio.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Para los amantes de la naturaleza está la Reserva Natural La Montaña del Ocaso, que ofrece senderos ecológicos que atraviesan diferentes escenarios de vegetación nativa. Durante los recorridos es posible observar aves, mariposas y otras especies propias del ecosistema, además de contemplar los paisajes característicos del Quindío.