A dos horas de Medellín: el destino que tendrá un Festival Internacional de Globos gratuito este puente festivo

Se acerca el puente festivo y muchos viajeros planean una escapada de fin de semana y en Antioquia son muchos los planes para hacer. Uno de ellos es visitar el municipio de Venecia, ubicado a dos horas de Medellín, en donde se realizará el Festival Internacional de Globos.

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Este municipio se prepara para un fin de semana en el que el espectáculo, la cultura y el entretenimiento serán protagonistas. Este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, el paisaje del Cerro Tusa servirá de escenario para el séptimo Festival Internacional de Globos, una celebración de entrada gratuita que busca reunir a familias y visitantes en torno a una experiencia diferente, al tiempo que impulsa la actividad comercial y turística de esta zona del suroeste antioqueño.

Este año, el encuentro tendrá un destacado componente internacional, con la participación de especialistas y delegaciones provenientes de El Salvador, México y Brasil, quienes llegarán para mostrar sus habilidades y compartir sus conocimientos sobre la elaboración y el vuelo de globos artesanales.

La programación también contempla servicios y espacios para facilitar la estadía de los visitantes, entre ellos una zona de camping, parqueaderos y una variada oferta gastronómica. Estas alternativas permitirán que quienes viajen hasta Venecia puedan permanecer durante todo el fin de semana y complementar la experiencia con actividades al aire libre y un acercamiento a las tradiciones de la región.

Los atractivos de Venecia

Quienes se animen a ir a este destino, tienen diversos atractivos de los que pueden disfrutar, además del Cerro Tusa, formación natural conocida como la pirámide más alta de Colombia y considerada una de las más grandes del mundo.

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Su particular silueta puntiaguda sobresale entre las montañas y es un espacio que atrae especialmente a viajeros y aficionados al senderismo que buscan asumir el reto de llegar hasta su cima y contemplar las panorámicas del suroeste del departamento. Allí precisamente será posible apreciar el evento que convoca este fin de semana.

Otros encantos

Sin embargo, la oferta turística de Venecia no termina en Cerro Tusa. Entre sus lugares de interés también se encuentran las cuevas de Santa Catalina, conocidas como La Colina del Cuevero, ubicadas al occidente del municipio y dentro de terrenos de la Hacienda Santa Catalina.

Cerro Tusa en el municipio de Venecia, en Antioquia. Foto: Getty Images

Esta formación rocosa, de silueta triangular y alargada, constituye otro escenario llamativo para quienes disfrutan de los paisajes naturales. A ella se suma Cerro Bravo, una montaña de la cordillera Central que sobresale por su riqueza vegetal, con especies propias de los ecosistemas de montaña, entre ellas musgos de diferentes tonalidades, palmas, orquídeas y anturios.

Otro punto que despierta interés es la Piedra del Sacrificio, situada a unos 30 metros de la carretera que comunica a Venecia con el corregimiento de Bolombolo, frente a Cerro Tusa y la Diosa del Espejo.

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También está el Mirador Turístico Miraflores, ubicado en la parte alta del municipio, desde donde se pueden apreciar los paisajes de la región y participar en actividades relacionadas con el turismo cafetero y campesino. Allí se ofrecen experiencias como senderismo y parapentismo, alternativas para descubrir desde diferentes perspectivas los atractivos del suroeste antioqueño.