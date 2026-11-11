A dos horas de Medellín: el pueblo que rinde homenaje a los arrieros con sus fiestas tradicionales

En el suroeste de Antioquia, a un poco más de dos horas de Medellín, está Ciudad Bolívar, un municipio enclavado entre montañas y reconocido por su tradición de arrieros.

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El amor por los caballos y el chalaneo forman parte de su identidad cultural, por lo que cada año, durante el segundo puente festivo de noviembre, celebra las tradicionales Fiestas del Arriero, un encuentro cultural que busca preservar y exaltar estas costumbres.

Durante las celebraciones, que este año empezaron al 10 de noviembre y se extienden hasta el lunes 16, las tradiciones toman protagonismo con recorridos por las calles y veredas en chivas y a caballo, en una muestra de ese importante legado que sigue vivo entre sus habitantes.

Rodeado de montañas y con una importante tradición cafetera, Ciudad Bolívar se caracteriza por su entorno rural, sus paisajes y la oferta de fincas hoteleras que lo convierten en una alternativa para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y acercarse a las costumbres del campo antioqueño.

Como ha ocurrido en ediciones pasadas, este año, la reconocida ‘Cuna de arrieros’, como se le conoce, se llenará de música, cultura, actividades deportivas, concursos y encuentros tanto para sus habitantes como para quienes llegan de visita.

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Este municipio tiene diversidad de encantos. En su territorio se encuentra uno de los puntos más elevados de los Farallones del Citará: el cerro San Nicolás, también conocido como Morro de Farallón, que alcanza los 4.020 metros sobre el nivel del mar y sobresale por su imponencia natural.

Debido a esas características geográficas, los desplazamientos hacia las veredas se realizan principalmente en medios de transporte tradicionales como jeeps, chivas y caballos.

Es un destino con una temperatura promedio de 24 grados centígrados que se ha consolidado como una alternativa para quienes buscan descanso y bienestar, especialmente en sus fincas acondicionadas como alojamientos turísticos, según la plataforma Antioquia es Mágica.

En Ciudad Bolívar uno de los medios de transporte tradicionales en las zonas rurales son los jeeps. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos está el cerro Cristo Rey, uno de los lugares emblemáticos del municipio. Se puede llegar caminando desde el parque principal en pocos minutos y, desde su cima, es posible tener una panorámica del pueblo. Su entorno natural también lo convierte en un espacio propicio para compartir en familia o con amigos.

Otro lugar imperdible es el corregimiento San Bernardo de Los Farallones, reconocido por su potencial turístico, sus condiciones climáticas y sus escenarios naturales. Allí se encuentran el Ecoparque Farallones, una piscina natural y diferentes senderos rurales ideales para recorrer.

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La oferta de naturaleza se complementa con ríos como Los Monos, La Sucia, La Linda, Bolívar Arriba, El Manzanillo y Farallón, además de cascadas como Patudal, Colecaballo, Los Patos, La Arboleda, Las Pocetas y La Cascada, espacios donde es posible apreciar la riqueza de flora y fauna de la región.

Ciudad Bolívar se caracteriza por su territorio montañoso que rodea las construcciones tradicionales del pueblo. Foto: Getty Images

En el casco urbano

La visita a Ciudad Bolívar merece una parada en el parque principal, rodeado de varios samanes que ofrecen sombra a quienes buscan sentarse a conversar o disfrutar de un café.

A este se suma la Casa de la Cultura Ernesto María González, una edificación de estilo republicano construida en 1890. Actualmente, es un centro de formación artística y alberga el Museo Arqueológico Precolombino y la Pinacoteca, espacios que reúnen piezas donadas por los habitantes y permiten conocer parte de la historia local.