¿Busca una Navidad con nieve? Estos son algunos destinos para disfrutar del invierno

La Navidad es una de las épocas del año en las que muchos viajeros buscan experiencias diferentes. Mientras en Colombia las celebraciones de diciembre transcurren generalmente en medio de temperaturas cálidas o templadas, en otros lugares del mundo esta temporada coincide con el invierno, una época en la que la nieve transforma los paisajes y permite hacer actividades propias de esta estación.

Navidad con Mickey Mouse y nieve: así se transforma Disneyland París para celebrar esta temporada

Para quienes desean pasar las fiestas de fin de año en un destino frío, existen diferentes alternativas en Europa y América del Norte. Algunos lugares se caracterizan por sus paisajes montañosos, otros por sus tradiciones navideñas y varios por las posibilidades de practicar deportes de invierno.

Estos son algunos destinos que pueden tenerse en cuenta para organizar un viaje durante diciembre:

Rovaniemi, Finlandia

Ubicada en la región de Laponia, al norte de Finlandia, Rovaniemi es uno de los destinos asociados con la Navidad. La ciudad es conocida por el Santa Claus Village, un complejo turístico situado sobre el círculo polar ártico, donde los visitantes pueden conocer diferentes espacios relacionados con las tradiciones de Papá Noel.

Durante el invierno, la región suele presentar temperaturas bajo cero y paisajes cubiertos de nieve. Entre las actividades que se pueden realizar están los recorridos en trineos tirados por perros, las excursiones en motos de nieve y las visitas a bosques nevados.

Rovaniemi, Finlandia Foto: Getty Images

Viajes baratos para fin de año: los destinos internacionales con tiquetes económicos

Zermatt, Suiza

En los Alpes suizos se encuentra Zermatt, un pueblo de montaña reconocido por sus paisajes y por las vistas del Matterhorn, una de las montañas más conocidas de Europa.

El destino recibe visitantes durante la temporada de invierno, especialmente por sus estaciones de esquí y las actividades relacionadas con la nieve.

Una de sus características es que el acceso de vehículos particulares está restringido. Los desplazamientos dentro del pueblo se realizan principalmente mediante vehículos eléctricos y otros medios de transporte autorizados.

Zermatt, Suiza Foto: Getty Images

Quebec, Canadá

En América del Norte, la ciudad de Quebec también figura entre las alternativas para pasar una Navidad en medio del invierno. Su centro histórico conserva calles estrechas, edificios históricos y espacios que durante diciembre reciben decoración navideña.

La ciudad suele registrar temperaturas bajas y nevadas durante el invierno. Los visitantes pueden recorrer el Viejo Quebec, conocer sus construcciones históricas y disfrutar de las actividades y celebraciones propias de la temporada.