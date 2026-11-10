La mejor ciudad del mundo para pasar Navidad en 2026: calles iluminadas, pistas sobre hielo y mercados de temporada

En muchos lugares del mundo las luces decembrinas ya han comenzado a encenderse y las opciones de destinos para pasar la temporada de Fin de Año están a la orden del día para vivir una experiencia diferente en esta Navidad.

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En la larga lista de alternativas está Nueva York, elegido por la prestigiosa revista de turismo Time Out como el mejor del mundo, en un listado de 22 lugares que enamoran en esta época del año.

La revista indica que la Navidad en esta ciudad parece sacada de una película, una imagen que el cine y la televisión han recreado en numerosas ocasiones.

Durante esta temporada, los escaparates de la Quinta Avenida se llenan de decoraciones deslumbrantes, el emblemático árbol del Rockefeller Center se convierte en uno de los grandes protagonistas y los mercados navideños al aire libre ocupan distintos espacios de la ciudad.

Nueva York es considerado el mejor destino del mundo para pasar la temporada de fin de año. Foto: Getty Images

Todo esto crea una atmósfera especial y romántica que transforma la Gran Manzana durante varias semanas, cuando sus calles se contagian del espíritu festivo y reciben a miles de visitantes que no quieren dejar pasar la oportunidad de vivir una experiencia única.

Los encantos de Nueva York

Esta ciudad estadounidense es reconocida por transformarse en uno de los escenarios navideños más llamativos del mundo gracias a sus llamativas decoraciones, calles iluminadas y árboles emblemáticos.

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Durante esta temporada, la Quinta Avenida se convierte en uno de los recorridos favoritos de los visitantes, mientras que el gigantesco árbol del Rockefeller Center atrae todas las miradas y se consolida como uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad en la ciudad.

Según información de NYC Tourism, otro de sus grandes atractivos son las tradicionales pistas de patinaje sobre hielo, como las del Rockefeller Center, Bryant Park y Central Park, donde turistas y residentes disfrutan de actividades propias del invierno. Estos espacios ofrecen una experiencia especial, rodeados de rascacielos, árboles iluminados y paisajes urbanos que parecen sacados de una película.

Vista nocturna de la pista de hielo del Rockefeller Center. Foto: Getty Images

A esto se suman los mercados navideños al aire libre, instalados en diferentes puntos de la ciudad, donde los visitantes pueden encontrar artesanías, regalos, adornos, productos locales y propuestas gastronómicas de temporada. Estos espacios se convierten en una buena alternativa para recorrer la ciudad, comprar detalles especiales y disfrutar del ambiente festivo.

Por su parte, barrios como Dyker Heights, en Brooklyn, sorprenden con sus casas cubiertas de luces, figuras gigantes y decoraciones que atraen a miles de curiosos cada diciembre. Los espectáculos, conciertos, restaurantes y tiendas también se unen a la celebración, haciendo de Nueva York un destino ideal para quienes desean vivir una Navidad de película, rodeados de tradiciones y entretenimiento.