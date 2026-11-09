La temporada navideña comienza a sentirse en distintos rincones del mundo: las calles se llenan de luces, aparecen las primeras decoraciones y los planes para disfrutar de esta época empiezan a tomar forma.

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Ante la inminente llegada del Fin de Año, la reconocida guía de viajes Time Out dio a conocer su lista de los lugares ideales para pasar Navidad y eligió a los 22 mejores del mundo, en el que se encuentra solo uno latinoamericano.

De acuerdo con la publicación, las tradiciones cambian notablemente de un país a otro y hacen que esta celebración tenga un encanto particular en cada lugar. Mientras en Copenhague las festividades se acompañan de vino caliente y velas en las ventanas, en Reikiavik los niños esperan los regalos de los 13 personajes navideños de la tradición islandesa.

Así, desde escenarios cubiertos de nieve hasta destinos cálidos junto al mar, existen opciones para todos los gustos a la hora de vivir estas fechas de una manera diferente y esta es la selección hecha por la revista, liderada por la ciudad de Nueva York.

Nueva Yok es un destino ideal para vivir la magia de la Navidad. Foto: AP

De acuerdo con Time Out, la Navidad en esta ciudad estadounidense parece sacada de una película. Cada año, se transforma con las decoraciones y los alumbrados que engalanan sus calles, los llamativos vitrales y escaparates de la Quinta Avenida, el tradicional árbol del Rockefeller Center y los mercados navideños instalados al aire libre.

Durante esta época, la Gran Manzana adquiere una atmósfera especial, con escenarios llenos de encanto que atraen a miles de visitantes y convierten las celebraciones de diciembre en una experiencia difícil de olvidar.

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A este listado se suma Londres, que ocupa el segundo lugar. Esa ciudad se viste de fiesta con alumbrados, mercados temáticos y una variada agenda de actividades navideñas. En la tercera posición figura Laponia, Finlandia, reconocida mundialmente por ser el hogar de la aldea de Papá Noel, ubicada en Rovaniemi, uno de los lugares más emblemáticos para vivir esta celebración.

Por su parte, Copenhague, Dinamarca, ocupa la cuarta posición, gracias a sus costumbres navideñas, sus bebidas tradicionales calientes y sus calles adornadas con luces. El quinto puesto es para Edimburgo, en Escocia, donde los mercados de temporada y las propuestas culturales convierten diciembre en una época especialmente atractiva para los viajeros.

Copenhague, Dinamarca, es uno de los mejores 22 destinos del mundo para pasar la Navidad. Foto: Getty Images

Entre los puestos sexto y noveno figuran Zagreb, Croacia, con sus mercados y espectáculos navideños; Reikiavik, Islandia, famosa por la tradición de los 13 Yule Lads que llevan regalos a los niños; Brujas, Bélgica, que destaca por sus calles medievales y canales iluminados, y Sídney, Australia, una alternativa para quienes prefieren celebrar la Navidad en verano, con planes al aire libre y actividades en sus playas.

El décimo lugar es para Nuuk, Groenlandia, que cautiva con sus paisajes nevados y la posibilidad de contemplar auroras boreales. Le siguen Viena, Praga y Núremberg, ciudades europeas famosas por sus mercados y tradiciones navideñas.

Los siguientes en la lista

La clasificación continúa con destinos de diferentes regiones del mundo, entre ellos Funchal, en Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia.

Cada uno propone una manera particular de disfrutar la temporada, con fiestas tradicionales, actividades culturales, planes urbanos y opciones para quienes prefieren celebrar en escenarios de clima cálido.

Ciudad de Guatemala es uno de los destinos recomendados para pasar Navidad en 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más adelante, en el puesto 22, aparece Ciudad de Guatemala, que se convierte en el único representante latinoamericano de la selección de Time Out. Su inclusión sobresale en un listado dominado principalmente por ciudades europeas y destinos que se caracterizan por sus tradicionales celebraciones navideñas durante el invierno.