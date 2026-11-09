Así son las islas Salomón: el destino perfecto para nadar entre arrecifes y corales

En el océano Pacífico Sur se encuentra un país que reúne cientos de islas y una importante riqueza natural: las Islas Salomón. Este archipiélago de Oceanía es reconocido por sus paisajes tropicales y sus ecosistemas marinos, entre los que sobresalen los arrecifes y corales.

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Las aguas del Pacífico Sur se distinguen por su diversidad de especies y ecosistemas submarinos. Foto: Getty Images

Las islas Salomón se caracterizan por sus aguas tropicales y sus paisajes rodeados de vegetación. Foto: Getty Images

Esta zona está es reconocida internacionalmente por su biodiversidad. Sus aguas conservan diferentes especies de corales, peces y otros organismos que dependen de estos ecosistemas para alimentarse, reproducirse y encontrar refugio de los depredadores.

Los corales son pequeños animales marinos que, al vivir en colonias, pueden formar estructuras que se acumulan durante largos periodos. Estas estructuras dan origen a los arrecifes, considerados algunos de los ecosistemas más diversos del planeta.

Los arrecifes de coral albergan numerosas especies de peces y otros organismos marinos. Foto: Getty Images

Los corales son pequeños animales marinos que pueden formar grandes estructuras en el fondo del océano. Foto: Getty Images

En las Islas Salomón, uno de los espacios naturales más destacados es la laguna de Marovo, ubicada en la provincia de Nueva Georgia Occidental. Este sistema de lagunas e islas está rodeado por arrecifes y constituye un entorno de gran importancia ecológica.

Otro lugar conocido del archipiélago es Gizo, capital de la provincia Occidental. Se encuentra en la isla de Ghizo y forma parte de una región caracterizada por sus numerosas islas y paisajes costeros.

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La zona también es reconocida entre los aficionados al buceo por sus ecosistemas submarinos y los restos de la Segunda Guerra Mundial.

Munda, en la isla de Nueva Georgia, es otro punto geográfico de interés. Su historia está relacionada con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pues esta zona del Pacífico fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas aliadas y japonesas.

Los paisajes de las islas Salomón combinan playas, vegetación tropical y aguas transparentes. Foto: Getty Images

Los arrecifes de coral son considerados algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Foto: Getty Images

La riqueza de las Islas Salomón no se limita al mar. Su territorio también comprende bosques tropicales, montañas y una amplia variedad de ambientes naturales. Esta diversidad forma parte de los atractivos geográficos del país y de su importancia para la conservación de especies.

La capital es Honiara, ubicada en la isla de Guadalcanal. Allí se concentra buena parte de la actividad administrativa y comercial del país.

Los peces tropicales encuentran en los arrecifes espacios para alimentarse, reproducirse y protegerse. Foto: Getty Images

Los arrecifes funcionan como refugio y fuente de alimento para diferentes animales marinos. Foto: Getty Images

Por sus características geográficas, las Islas Salomón representan un destino de interés para quienes buscan conocer los ecosistemas del Pacífico, pues sus arrecifes de coral, lagunas y paisajes permiten comprender la importanncia de conservar los entornos marinos.

Los corales presentan diferentes formas, tamaños y colores, y cumplen un papel importante en los ecosistemas marinos. Foto: Getty Images