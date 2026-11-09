Después de varios días de incertidumbre por el aparente quebranto de salud que padece su padre, William Mebarak, de 95 años, Shakira rompe el silencio y conmueve a sus seguidores con emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram y su cuenta de X.

En su publicación, realizada durante la noche del domingo 9 de noviembre, la artista barranquillera reconoció que los últimos días no han sido nada fáciles para ella ni su familia.

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Sin embargo, Shakira prefirió no profundizar sobre el estado de salud en el que se encuentra su padre y, en cambio, optó por expresar su agradecimiento ante las numerosas muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de sus fans a través de las plataformas digitales.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió la barranquillera.

Su pronunciamiento se da luego de que se viralizara un video en el que aparecía acompañando a su padre durante un recorrido por el norte de la ciudad de Barranquilla, su tierra natal, luego de varios días de especulaciones relacionadas con su estado de salud.

En las imágenes difundidas por el medio Zona Cero, se podía ver a la intérprete de Waka Waka caminando a su lado mientras él se movilizaba en una silla de ruedas y recibía asistencia de personal médico.

Mensaje de Shakira tras rumores sobre un posible quebranto de salud de su padre Foto: Instagram @shakira

Las fotografías, como era de esperarse, rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación y enviar mensajes de apoyo a la familia de la artista.

Estas instantáneas empezaron a circular en redes sociales días después de que varios medios internacionales señalaran que William Mebarak había sido hospitalizado nuevamente en la capital del Atlántico, una situación que encendió las alarmas entre los fanáticos de la estrella colombiana.

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Por el momento no se conocen detalles oficiales sobre los motivos que llevaron a William Mebarak a recibir atención médica recientemente, pues tanto Shakira como sus familiares han preferido mantener la discreción respecto a su estado de salud, por lo que tampoco se conocen detalles sobre su evolución o condición actual.

Entretanto, los seguidores de la barranquillera permanecen atentos a cualquier novedad sobre la salud de su padre, a la espera de un comunicado médico que permita conocer su estado actual o de un nuevo pronunciamiento de la cantante que ofrezca mayor claridad sobre la situación que atraviesa su familia.