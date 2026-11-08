Luis Alfonso celebró sus 33 años en el Coliseo MedPlus: más de 18.000 asistentes en ‘La Fonda del Señorazo’

La música popular colombiana tuvo uno de sus eventos de mayor formato en Bogotá durante la noche del sábado 7 de noviembre. El cantante Luis Alfonso, conocido en la industria como ‘El Señorazo’, presentó su espectáculo ‘La Fonda del Señorazo’ en el Coliseo MedPlus, escenario que registró boletería agotada con una asistencia estimada de más de 18.000 personas.

“Caí en la inmunda”: la confesión de Coraima Torres por la muerte de su hermana, su divorcio de Nicolás Montero y su enfermedad

El concierto, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, combinó un recorrido por su catálogo discográfico con la participación de figuras reconocidas de la música.

La jornada inició en las horas previas con las presentaciones de apertura a cargo de los intérpretes Jhon Alex Castaño, Brian Puerta y Jhonny Rivera, quienes ambientaron la llegada del público al recinto ubicado en las afueras de la capital.

El montaje técnico del evento estuvo estructurado sobre una tarima central de 360 grados, diseñada para brindar visibilidad continua a los asistentes desde los distintos sectores del coliseo.

El inicio del show principal se produjo cuando Luis Alfonso descendió desde la estructura superior del recinto sujeto a un arnés de seguridad y luciendo un vestuario rojo, recurso con el que tocó el escenario principal para iniciar su repertorio con los temas Gomela y Montañero y La cantina.

A lo largo del espectáculo, el artista interpretó varios de los sencillos más representativos de su carrera, entre ellos Contentoso, Mi palabra contra la de ellos, Chismofilia y Cuánto vale, composiciones que han consolidado su presencia en la escena de la música regional y popular en Colombia y la región.

La propuesta musical de la noche integró colaboraciones en vivo con artistas de distintos géneros, abarcando desde la música popular y el vallenato hasta el género urbano y el rap. Entre los invitados figuraron Galy Galiano, Kapo, Nanpa Básico y Nelson Velásquez. Asimismo, el cantante Miguel Bueno subió a la tarima para interpretar a dúo el tema Culpable.

Uno de los momentos de mayor interacción con el público ocurrió con la aparición del ciclista Rigoberto Urán, quien ingresó al escenario sobre una bicicleta mientras interpretaban el tema El hijo de Urrao, canción vinculada a la producción televisiva sobre la vida del deportista antioqueño.

Dentro de la programación del concierto se incluyó un espacio de homenaje dedicado a Yeison Jiménez, referente del género fallecido en enero de 2026.

Tras superar la medianoche, con motivo del cumpleaños número 33 del cantante, su esposa Luisa Fernanda Pulgarín y sus hijos Jerónimo, Laura y Agustín aparecieron en el escenario.

“Me siento muy triste”: Verónica Orozco genera alarma por su estado de salud tras tener que parar de urgencia

Durante este segmento, su hijo menor, luciendo un traje de mariachi y anunciado como ‘El Charrito Rendón’, interpretó Las mañanitas, cerrando la jornada ante los asistentes al evento.

Con este concierto en Bogotá, Luis Alfonso concluyó una de las presentaciones de mayor envergadura técnica y logística de su trayectoria reciente en la capital colombiana.