La Fórmula 1 se viste de negro: fallece histórico piloto a los 80 años en Australia

El automovilismo mundial se encuentra de luto tras confirmarse el deceso de Alan Jones, legendario exdirector de carrera y campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980. El histórico piloto oceánico falleció el pasado jueves 5 de noviembre de 2026 a los 80 años recién cumplidos, según reportaron medios oficiales en Sídney.

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Nacido en Melbourne e hijo de Stan Jones —quien conquistó el Gran Premio de Australia en 1959—, el piloto emigró a Gran Bretaña en 1970 para forjarse un camino en la máxima categoría del deporte a motor.

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Una década más tarde, a bordo de un monoplaza del equipo Williams, Jones alcanzó la cima deportiva al coronarse rey de la F1, consagración que lo situó junto al místico Sir Jack Brabham en el exclusivo pedestal de los únicos dos australianos en conquistar el título mundial.

Legado imborrable y tributo del Gran Premio de Australia

La noticia del fallecimiento fue ratificada por su esposa Amanda Butler-Davis a través de un emotivo comunicado difundido por la emisora nacional ABC. “Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que tocó en el camino.

Murió Alan Jones, histórico campeón mundial de Fórmula 1 y leyenda del automovilismo. Foto: AFP

A través de sus logros, su pasión y su inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, dejó una huella perdurable en el deporte”, reza el parte familiar. A lo largo de su brillante trayectoria profesional en las pistas, Jones cosechó un total de doce victorias en Grandes Premios antes de consumar su retiro definitivo en la temporada de 1986, etapa tras la cual continuó vinculado activamente a la disciplina como respetado analista en la radiodifusión internacional.

La organización del Gran Premio de Australia emitió una declaración institucional para honrar la memoria del ídolo local, enfatizando que el expiloto ocupa un lugar de privilegio en la historia del deporte.

“Su título mundial de 1980 inspiró a una generación de aficionados al automovilismo en Australia; su victoria en el Gran Premio de Australia ese mismo año sigue siendo la última vez que un piloto australiano ha ganado su gran premio en casa”, resaltó el comunicado oficial. La entidad remarcó además que la comunidad global del motor extrañará profundamente su impronta competitiva y su legado indiscutible, el cual sirvió como faro para posteriores talentos oceánicos en la parrilla internacional.

*Realizado con información de AFP*