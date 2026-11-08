Fuerte cruce entre Jefferson Lerma y Alexis Mac Allister no pasó desapercibido: se dijeron de todo

El mediocampista colombiano Jefferson Lerma y el argentino Alexis Mac Allister se robaron la atención en la jornada dominical de la Premier League tras enfrascarse en un duro careo que terminó con ambos amonestados.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del clásico de América vs. Deportivo Cali

El tenso episodio sudamericano ocurrió en el estadio Selhurst Park durante el triunfo 3-1 del Liverpool como visitante sobre el Crystal Palace. El volante cafetero actuó como titular en el esquema londinense, mientras que el campeón del mundo abrió la cuenta para los Reds al minuto 40 rematando de cabeza un tiro libre cobrado por Dominik Szoboszlai.

Entre alegría y lágrimas, Rosario Central celebró el título de campeón, pero Boca les robó la copa

Florian Wirtz aumentó la ventaja al 54 tras pase de Bradley Barcola y Alexander Isak anotó al 89, mientras que Eddie Nketiah descontó de penalti al 90+5 para el Palace.

Caliente encontronazo sudamericano y desenlace en la tabla de la Premier League

La fuerte discusión entre los futbolistas se desencadenó al minuto 82 por una supuesta falta de Lerma sobre el español Víctor Muñoz que el juez sancionó como simulación. Tras el cobro arbitral y la tarjeta amarilla para Muñoz, Mac Allister se acercó de inmediato para increpar fuertemente al mediocampista vallecaucano.

Jefferson Lerma no se amedrentó ante los reclamos del argentino y le respondió de frente, provocando un caliente choque cuerpo a cuerpo que finalizó con amonestación para ambos. El acalorado incidente eclipsó por momentos el trámite futbolístico en Londres, en una jornada donde las pulsaciones se mantuvieron elevadas en el tramo final del partido.

La victoria le permitió al Liverpool romper una racha de dos derrotas consecutivas frente al Arsenal y el Fenerbahçe, escalando a la cuarta posición de la tabla con 18 unidades para superar al Chelsea de Xabi Alonso, que cayó 1-0 en su visita al Sunderland tras un penal convertido por Enzo Le Fee.

Por su parte, el Crystal Palace encajó su cuarta derrota al hilo y se hundió en el último lugar del torneo con apenas 7 puntos. La fecha dominical se completó con la victoria 2-0 del Brighton sobre el Brentford gracias a los goles de Diego Gómez y Pascal Gross, triunfo que ubicó a las Gaviotas en el segundo lugar de la tabla con 22 puntos, escoltando al líder Arsenal.

*Realizado con información de AFP*