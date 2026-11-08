David Alonso cae en la clasificación general de Moto 2: así le fue en el Gran Premio de Catar

A puertas de hacer su ascenso oficial a la máxima categoría, David Alonso tuvo un fin de semana agridulce en el Gran Premio de Catar. Las penalizaciones lo obligaron a arrancar este domingo en el octavo puesto de la grilla y, aunque remontó posiciones, no le alcanzó para entrar en el podio.

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Su compañero de equipo, el español Daniel Holgado, se quedó con la victoria y de paso lo superó en la clasificación general de Moto 2.

Alonso alcanzó a estar en la segunda casilla de la carrera, pero perdió ritmo en las últimas vueltas al circuito y le tocó conformarse con la cuarta posición al pasar por la bandera a cuadros.

Por delante solo quedan dos citas en el calendario antes de cerrar la temporada: el 22 de noviembre en Portugal y el 29 de noviembre en España (Valencia).

David Alonso se despide de Moto 2

El colombiano esta fuera de la batalla por el título de Moto 2; sin embargo, ya cumplió con su objetivo que era ganarse un lugar en la grilla de MotoGP para 2027.

Hace un par de semanas se confirmó su llegada a Honda LRC para tomar el puesto vacante del portugués Diogo Moreira, quien pasará a ser compañero de Fabio Quartararo en Honda Castrol.

Ahora solo le resta terminar su paso por la segunda categoría de la mejor manera y prepararse para el gran reto del próximo año. Con solo 20 años de edad, el madrileño que representa a Colombia es considerado como una de las mayores promesas del motociclismo mundial.

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En la presente campaña ha sumado dos victorias y cinco podios con CFMoto Aspar Team. Su registro en la clasificación de pilotos es de 204 puntos, luego de los que sumó este fin de semana en el Gran Premio de Catar.

El líder de la tabla es el español Manuel González, quien seguramente levantará el título en Portugal o España dependiendo los resultados de las últimas dos válidas de la temporada.

David Alonso, piloto colombiano de Moto 2. Foto: Team Aspar

Clasificación general de Moto 2 tras el GP de Catar

1. Manuel González (Liqui Moly) - 286.5 puntos

2. Izan Guevara (Blu Cru) - 273 puntos

3. Ivan Ortola (QJMotor - MSI) - 219.5 puntos

4. Daniel Holgado (CFMoto) - 215 puntos

5. David Alonso (CFMoto) - 204 puntos

6. Senna Agius (Liqui Moly) - 175 puntos

7. Filip Salac (Onlyfans American) - 162 puntos

8. Celestino Vietti (BETA Tools) - 146 puntos

9. Alonso López (Italjet) - 134.5 puntos

10. Daniel Muñoz (Italtrans Racing) - 97 puntos.