Lando Norris se adueña de la pole position en un caótico y lluvioso GP de São Paulo

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se adueñó de la pole position para el Gran Premio de São Paulo, vigésima parada del Campeonato del Mundo, tras dominar una jornada pasada por agua en el Autódromo José Carlos Pace.

La historia detrás de Kimi Antonelli, el campeón más joven de la Fórmula 1

La sesión clasificatoria en Interlagos estuvo caracterizada por un intenso aguacero que provocó falta de visibilidad y acumulación de agua sobre el asfalto, obligando a suspender la Q1 con 15:37 pendientes en el cronómetro.

Kimi Antonelli gana el Campeonato Mundial de la Fórmula 1: es el piloto más joven en levantar el título

Tras una prolongada interrupción en la que los equipos aguardaron pacientemente en garajes, la reanudación permitió ver un líder inicial en Fernando Alonso con un registro de 1:36.930.

Sin embargo, las precarias condiciones causaron de inmediato el primer accidente fuerte de la jornada por parte del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), quien quedó eliminado tempranamente junto a Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) y Sergio Pérez (Cadillac).

Banderas rojas, eliminaciones sorpresivas y definición en la Q3

Pese a avanzar a la Q2 con daños en la parte frontal de su auto, el debutante brasileño Rafael Câmara (Haas) protagonizó una nueva bandera roja al sufrir un posterior accidente que detuvo de nuevo el cronómetro.

Tras la limpieza del trazado, George Russell marcó un 1:29.285 en una ventana corta de calma, pero la inestabilidad de la pista terminó cobrándose víctimas de peso en esa segunda ronda.

Figuras de primera línea como Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), el español Carlos Sainz (Williams) —quien se ubicó decimoquinto— y especialmente el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedaron fuera de la pelea principal. Por su parte, Fernando Alonso logró una destacada actuación al acceder por primera vez en el año a la fase final del formato clasificatorio.

La tercera y definitiva tanda (Q3) se resolvió de forma apresurada en el primer intento de vuelta lanzada ante la amenaza inminente del arreciamiento de las precipitaciones.

En esa única oportunidad clara de trazado, Norris detuvo el reloj en 1:27.470 para amarrar la primera posición. Su compatriota George Russell finalizó a 0.204 segundos de distancia, pero arrastra una sanción de puestos en parrilla que le impedirá tomar la partida en la primera fila, lo cual beneficiará al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Entretanto, Alonso firmó un tiempo de 1:30.311 para ubicarse noveno en la tabla de registros, una plaza que se transformará en la octava casilla de salida dominical debido a la penalización que paga el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).