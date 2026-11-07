Real Madrid mete presión al Barcelona antes del partido contra el Atlético: Tabla de posiciones de LaLiga

La jornada 12 de LaLiga EA Sports dejó movimientos relevantes en la tabla de posiciones tras los compromisos disputados la tarde de este sábado 7 de noviembre. El empate en Pamplona situó al Athletic Club con 16 puntos, consolidándose en plena lucha por cazar puestos de clasificación a competiciones europeas, mientras que el CA Osasuna se quedó con 12 unidades y escaso margen de maniobra frente a la zona de descenso.

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En el RCDE Stadium, el Deportivo de A Coruña sumó un punto clave para alcanzar las 15 unidades en la parte media de la clasificación, manteniendo al RCD Espanyol con 12 puntos.

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Por su parte, el Real Racing Club de Santander escaló hasta los 14 puntos con su victoria a domicilio, mientras que el Málaga CF se mantuvo como colista del campeonato con apenas cinco puntos. El Athletic Club alcanzó 16 puntos en la tabla de posiciones tras los resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

Tabla de posiciones

Málaga CF vs. Real Racing Club de Santander (1-2)

La actividad arrancó en el estadio La Rosaleda, donde el Málaga CF se adelantó al minuto 28 gracias a un centro de David Larrubia que prolongó Adrián Niño de cabeza para el remate a bocajarro de Carlos Dotor.

Sin embargo, el Racing de Santander reaccionó en la segunda parte y concretó la remontada con anotaciones de Iker Luque y Yassir Zabiri al minuto 60. Pese a la posterior expulsión de Adam Aznou y las intervenciones del portero Julen Agirrezabala, el triunfo colocó a los santanderinos con 14 puntos en la clasificación general. Por su parte, el conjunto malaguista no logra levantar el vuelo y sigue anclado en el último puesto de la tabla con solo cinco puntos acumulados.

RCD Espanyol vs. Deportivo de A Coruña (0-0)

En el RCDE Stadium, el guardameta deportivista Leo Román se convirtió en la figura excluyente del encuentro al desbaratar múltiples opciones de gol de Roberto Fernández y Alejandro Santiago.

La sólida actuación bajo los tres palos permitió al Deportivo de A Coruña sostener el cero y cosechar una unidad para llegar a 15 puntos en la tabla de posiciones. Por su parte, el Espanyol dirigido por Eder Sarabia no pudo certificar la victoria como local, pero adicionó una unidad para colocarse con 12 puntos, manteniéndose en una franja comprometida cerca de los puestos de descenso.

CA Osasuna vs. Athletic Club (1-1)

El cierre de la jornada de sábado se dio en El Sadar con un duelo intenso que se definió en los minutos finales. Tras un gol anulado a Valentin Rosier por fuera de juego de Alejandro Catena, los visitantes se pusieron en ventaja al minuto 85 mediante una jugada de contragolpe iniciada por Peio Canales, asistida por Iñaki Williams y culminada en segunda instancia por Nico Williams.

No obstante, Osasuna apretó en el tramo final y logró el 1-1 definitivo gracias a un remate de Catena tras un rebote en el área. Con esta igualada, el Athletic llegó a 16 puntos para pelear por la zona europea, mientras que los osasunistas quedaron con 12 puntos a la espera de lo que hagan Elche y Levante en sus respectivos juegos.

Valencia vs. Real Madrid (0-3)

Finalmente, el equipo de José Mourinho se impuso en Mestalla y se colocó momentáneamente como el líder de La Liga con 30 puntos en 12 partidos jugados.

Al Madrid le costó abrir el marcador; no fue sino hasta el minuto 28 cuando Kylian Mbappé cobró un tiro libre y Federico Valverde aprovechó el rebote que colocó el 1-0 en el marcador.

Pero a partir de esa jugada, los merengues impusieron el ritmo y control del partido, para que en el minuto 36, Jude Bellingham hiciera una gran jugada individual que remató Arda Güler para colocar el 2-0.

El segundo tiempo estuvo más disputado, pero el Madrid logró de nuevo mostrar su superioridad gracias a una anotación de Mbappé sobre el minuto 75.

Con el 3 a 0 final, los merengues se afianzaron en la primera casilla del torneo, debido a que suman los mismos puntos que el Barcelona, pero tienen la ventaja por haber ganado el clásico.

*Realizado con información de Europapress*