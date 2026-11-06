Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver el partidazo por LaLiga de España

Este domingo, 8 de noviembre, se disputará otro de los clásicos del fútbol español en el Riyadh Air Metropolitano: Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en un duelo directo por el primer lugar de la tabla.

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La diferencia entre ambos es de solo dos puntos y eso significa que el ganador del partido terminará como líder de LaLiga. En caso de empate, el Barça continuará en la cima, pero se arriesga a que el Real Madrid aproveche para acortarle terreno.

El partido de Atlético de Madrid vs. Barcelona está programado para iniciar a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido por la señal principal de ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en la plataforma de Disney+, aunque es necesario tener una suscripción activa a su plan prémium.

Previa y posibles alineaciones

Por LaLiga, ambos ganaron su partido más reciente; sin embargo, en Champions League sí hubo diferencia. Barcelona le ganó con solvencia al Aston Villa en Camp Nou (3-0), mientras que Atlético de Madrid cayó en condición de local contra el Bayern Múnich (0-2).

Bajo ese panorama y los puntos sumados en la tabla, el conjunto azulgrana parte como favorito.

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Pero Diego Simeone ya le tiene la medida a Hansi Flick y se aferra al recuerdo de las dos eliminatorias que disputaron la temporada pasada. Atlético salió victorioso tanto en Champions como en Copa del Rey, dejando al Barcelona con una profunda desazón.

Además, este duelo tiene el condimento de lo sucedido con Julián Álvarez y su fichaje fallido pese a los intentos del cuadro culé. Aunque el delantero argentino ya le pidió disculpas a la afición, todavía sigue recibiendo abucheos por parte de los hinchas más rigurosos.

Este partido ante Barcelona será una buena oportunidad para que Álvarez se destape y corte de raíz las dudas que hay sobre su compromiso con el proyecto del conjunto colchonero.

Julián Álvarez no pudo cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona. Foto: NurPhoto via AFP

Estas son las posibles alineaciones para el partido del domingo en el Metropolitano, último compromiso de LaLiga antes del parón por selecciones:

Atlético de Madrid : Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alex Grimaldo; Morten Hjulmand, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Alex Baena y Julián Álvarez.

: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alex Grimaldo; Morten Hjulmand, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Alex Baena y Julián Álvarez. FC Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

Dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga