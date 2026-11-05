América vs. Deportivo Cali: IA pronostica marcador del clásico, y movería la tabla de posiciones

Este sábado, 7 de noviembre, América de Cali y Deportivo Cali juegan en el estadio Pascual Guerrero. Se trata de una nueva edición del clásico de la capital del Valle del Cauca, que encuentra a dos equipos muy bien posicionados en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

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La hora de arranque para el partido será a partir de las 8:15 p.m. El árbitro Carlos Betancur estará a cargo de impartir justicia entre América y Deportivo Cali, y se espera que la hinchada escarlata acompañe a su equipo.

Tomando en cuenta que, más allá del clásico, tanto la mecha como el azucarero están bien parados en la tabla, y son candidatos al título, surge la pregunta: ¿habrá ganador en el clásico del Valle del Cauca? Según la inteligencia artificial (IA), sí.

IA: “América de Cali vencerá 1-0 al Deportivo Cali”

“El pronóstico favorece a América de Cali basándose en su solidez como local en el Olímpico Pascual Guerrero, donde ostenta una efectividad alta y una notable racha ofensiva con 10 goles anotados en sus últimos cinco compromisos”, argumentó Gemini.

Y añadió: “Si bien Deportivo Cali llega con una sólida estructura defensiva tras conceder solo un gol en sus últimos cinco partidos, su rendimiento como visitante suele verse comprometido ante la presión alta; esto anticipa un clásico vallecaucano apretado y cerrado, donde la ventaja del local en ataque se impondrá por la mínima diferencia”.

Según la IA, América de Cali le va a ganar el clásico al Deportivo Cali. Foto: Colprensa.

Para dar su pronóstico, Gemini se basó rendimientos recientes, últimos resultados y estadísticas actuales de ambos equipos.

¿Qué pasa en la tabla de posiciones si América le gana al Cali?

Tomando como base el pronóstico de la IA, si América vence al Deportivo Cali, la tabla de posiciones en la Liga BetPlay cambiaría en la parte alta.

Previo al clásico, América le saca dos puntos de ventaja al Cali (35 contra 33). Es decir, si la mecha gana, quedaría con 38 unidades y se confirmaría como cabeza de grupo en los cuadrangulares finales.

Así está la tabla de posiciones antes del clásico en el Pascual Guerrero:

Ambos ya están clasificados, y lo que quieren es asegurarse ser cabeza de serie en los cuadrangulares, lo que les daría la ventaja deportiva, o punto invisible, en caso de igualdad en unidades al final de las semifinales.

Tanto América de Cali como Deportivo Cali tiene el gran objetivo de brillar en la Liga BetPlay 2026-ll, pues no son campeones desde 2020 y 2021-ll, respectivamente.