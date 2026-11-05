“Se me encharcaron los ojos”: Iván Duque reveló el momento más difícil de su presidencia en ‘Los hombres sí lloran’

El expresidente Iván Duque Márquez reapareció en el más reciente episodio del podcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, en el que compartió detalles de su experiencia personal al frente de su periodo de gobierno entre 2018-2022, abordando el costo emocional de la toma de decisiones en momentos de crisis global.

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La participación de Duque se da en una nueva etapa del podcast, el cual ha abierto sus micrófonos a líderes del sector público de diversas orillas políticas para reflexionar sobre la vulnerabilidad, las presiones del servicio público y la humanidad detrás de las dignidades del Estado.

Durante el diálogo, el expresidente recordó el momento exacto en que tuvo que firmar el decreto de aislamiento preventivo obligatorio en marzo de 2020 debido al avance de la pandemia de covid-19 en el territorio nacional, una medida inédita en la historia reciente de Colombia.

Según relató el exmandatario, antes de dirigirse al país a través de la alocución oficial, sostuvo una llamada telefónica con una comerciante local dedicada al enmarcado de cuadros, quien le expresó la angustia económica de perder su sustento en caso de decretarse el cierre del comercio.

“Ese día, cuando me tocó sentarme a escribir el discurso a mano con un plumón, recordé esa llamada y se me encharcaron los ojos. Uno toma decisiones institucionales sabiendo que son las correctas para proteger la vida, pero con el alma amarrada por el impacto que tendrán en la vida de los demás”, afirmó Duque durante la entrevista.

El expresidente añadió que antes de dirigirse a la nación buscó apoyo espiritual y se rodeó del equipo técnico del Ministerio de Salud y los gremios médicos.

Entre los recuerdos de mayor satisfacción personal durante su periodo, Iván Duque destacó la inauguración del Túnel de La Línea, una megaobra de infraestructura vial ubicada en el cruce de la Cordillera Central entre Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima).

El proyecto, de 8,6 kilómetros de longitud, acumulaba más de una década de ejecución con diversos retrasos técnicos y financieros a lo largo de previas administraciones.

La entrega del túnel principal se materializó el 4 de septiembre de 2020, en un periodo en que Colombia mantenía restricciones sanitarias y una marcada ralentización económica.

“Inaugurar esa obra, que en su momento era el túnel más largo de América Latina, en plena pandemia, fue un mensaje de que había luz al final y del deber cumplido”, sostuvo el exmandatario en el espacio digital.

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El episodio abordó de igual forma la gestión del estrés, la tolerancia a la crítica y el costo personal de la impopularidad en el ejercicio del poder.

Señaló que, tras su salida de la Casa de Nariño en agosto de 2022, su trabajo se ha enfocado en la promoción de iniciativas de liderazgo con jóvenes e innovación, integrando el cuidado de la salud mental como un eje fundamental en la educación y la vida misma.