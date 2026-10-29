Peter Manjarrés reveló por qué decidió mantenerse al margen de la política: el episodio con Poncho Zuleta e Iván Duque

Durante una entrevista concedida al programa Sin filtro, el cantante de música vallenata Peter Manjarrés explicó las razones por las cuales tomó la decisión personal de no involucrarse ni respaldar candidaturas electorales.

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De acuerdo con lo relatado por el artista en la entrevista, su decisión se dio tras una experiencia vivida a mediados de 2018, en el marco de la campaña presidencial en la que resultó electo Iván Duque Márquez.

Según el testimonio de Manjarrés, la situación ocurrió previo a los comicios presidenciales de 2018, cuando el cantante recibió una invitación directa del cantante Poncho Zuleta para asistir a un encuentro privado en la capital del Atlántico.

“El maestro Poncho Zuleta un día nos invitó a una reunión cuando estaban las elecciones del presidente Duque, que no era presidente, aquí en Barranquilla. El maestro Poncho nos dice a todos los vallenatos: ‘Vamos a una reunión al Club Campestre de Barranquilla, lo espero allá, no me quede mal’. Por complacer al maestro fui; fuimos, habló el expresidente Duque, que en ese momento era candidato”, relató el intérprete durante varias entrevistas.

El evento, que tuvo lugar en junio de 2018 en el Club Campestre de Barranquilla, contó con la presencia de varias figuras destacadas de la música vallenata, entre ellas Poncho Zuleta, Iván Villazón, Israel Romero, Alfredo Gutiérrez y Juan Piña.

De acuerdo con lo que contó en conversaciones, una fotografía de los artistas junto al entonces candidato provocó una ola de comentarios y críticas, pues su presencia fue interpretada como un respaldo político.

A partir de esa experiencia, el intérprete decidió evitar involucrarse en política y mantenerse al margen de las campañas electorales. “Dije: ‘No me meto más, no voy a una reunión política, no voy a nada. Le deseo lo mejor a Colombia, pero los artistas no debemos tener color político’”, puntualizó en varios medios.

Manjarrés argumentó que, si bien sigue de cerca la coyuntura del país y siente interés personal por la actualidad nacional, considera fundamental marcar una línea entre la opinión individual y el ejercicio profesional.

“No debemos hacer proselitismo político porque somos artistas y nos debemos a un pueblo”, sostuvo el cantante, haciendo énfasis en que el público que consume su música abarca diversos espectros ideológicos y que su compromiso principal es con la audiencia en general.

“En mi caso no me meto más en política. Bueno, yo nunca me metí en política”, afirmó en Sin filtro. Durante la entrevista, también habló sobre la relación con el presidente Abelardo de la Espriella.

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Sobre este punto, Manjarrés aclaró que su vínculo es estrictamente de amistad y de carácter profesional, originado muchos años antes de que De la Espriella tuviera visibilidad política.

“Mi primera presentación en Sincelejo, Abelardo fue el que me contrató con otro amigo”, recordó el artista.

Manjarrez también opinó del nuevo rol de De La Espriella como presidente y dijo que nunca imaginó verlo en un cargo político :

“Siempre fue un man trabajador toda la vida. Él nunca fue político, él fue trabajador. Siempre ha sido trabajador, camellador. Cuando se lanzó, me llamó; le dije: ‘Cuídate’. En esos días habían matado a Miguel Turbay en esos días”.