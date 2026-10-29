La conmovedora promesa de Poncho Zuleta tras la tragedia de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí”

El accidente ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026 en el tramo vial que conecta El Difícil (Magdalena) con Bosconia (Cesar). El bus en el que se transportaba la agrupación impactó contra la estructura de un puente y cayó a las aguas del río Ariguaní.

Medicina Legal revela la causa de la muerte del papá de Sonia Restrepo, suegro de Yeison Jiménez

Según los reportes consolidados del siniestro, el saldo total de la emergencia fue de cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas.

Entre los integrantes del grupo que perdieron la vida figuran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. Las autoridades de tránsito mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

Durante la atención a medios, Poncho Zuleta enfatizó el papel crucial que desempeñaron los residentes del sector rural de Ariguaní en los primeros minutos posteriores al choque.

Según detalló el artista, la reacción solidaria de la comunidad permitió rescatar del agua a varios de los ocupantes en condiciones complejas.

“Mil gracias a los pobladores de Ariguaní que con tanto cariño sacaron a mi hijo y al resto de compañeros. Les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí. No ha sido fácil, pero tengo esperanza en Dios porque está evolucionando lentamente”, afirmó el intérprete vallenato durante la entrevista concedida a Vallenato y Más Na.

Esta tarde a las afueras de la clínica donde se encuentra en UCI su hijo Kbeto, el cantante Poncho Zuleta entregó últimos detalles de su estado de salud y confirmó que cuando su hijo se pare de ahí, le hará una iglesia a la población de Ariguani por ayudarlos en el accidente. https://t.co/32EqDKKD6q — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) October 29, 2026

El artista reiteró su gratitud por la respuesta humana de los pobladores e insistió en que el templo será una forma de retribuir el esfuerzo colectivo prestado durante el rescate.

Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta permanece internado en la UCI de la Clínica Iberoamérica, ubicada en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la información compartida por su padre y los reportes de atención médica preliminares, el estado del paciente es delicado, pero muestra una evolución paulatina.

El cuadro clínico reportado incluye contusión pulmonar, insuficiencia respiratoria que requirió asistencia mediante intubación, así como lesiones severas en el tórax, abdomen y extremidades. Como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto, al músico le fue realizada la amputación de una de sus piernas.

Poncho Zuleta confirmó la permanencia de su hijo en la capital del Atlántico para garantizar el seguimiento por parte del equipo médico especializado:

“Está evolucionando lentamente, paulatinamente, porque no es fácil con las complicaciones que tiene, pulmonares y la pierna que perdió. Por fortuna, está en una clínica extraordinaria y no queremos moverlo de acá”, explicó el cantante, añadiendo un mensaje de solidaridad hacia las familias de los demás músicos afectados.

Tras accidente de Kbeto Zuleta en el Cesar, usuarios recuerdan sentido video junto a Martín Elías y coincidencia con Elder Dayán

La familia Zuleta representa una de las dinastías de mayor tradición en el folclor vallenato de Colombia. Poncho Zuleta, hijo del compositor Emiliano Zuleta Baquero, ha consolidado más de cinco décadas de carrera musical como una de las voces fundamentales de la música caribeña junto a su hermano Emiliano ‘Miley’ Zuleta.

Por su parte, Kbeto Zuleta ha seguido la herencia musical familiar interpretando el género vallenato con su propia agrupación.