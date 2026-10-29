Tabla de reclasificación tras los juegos de América y Santa Fe: se definen los cupos a Libertadores

Este jueves, 29 de octubre, se jugaron dos partidos por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Fueron juegos aplazados que van poniendo al día el calendario, y cuyos resultados tuvieron implicación directa en la tabla de reclasificación.
- América de Cali 2 - 1 Fortaleza
Con ese 2-1 a favor, la ‘mecha’ no solo suma puntos de cara a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, sino que también se mantiene en la pelea por obtener un cupo directo a torneo internacional por reclasificación.
- Atlético Nacional 2 - 0 Santa Fe
Atlético Nacional sigue con paso firme hacia la obtención de un cupo para la Copa Libertadores. Por su parte, Santa Fe cedió el terreno y América le saca ventaja en el acumulado.
Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Nacional y América siguen en puestos de Libertadores
Atlético Nacional es el líder de la tabla de reclasificación con 90 puntos en 41 juegos. El verde de Antioquia se hace casi inalcanzable en el acumulado.
Segundo está América de Cali con 68 puntos en 37 partidos. Es decir que, de momento, Nacional y la mecha se están clasificando a la Libertadores 2027.
|Pos.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1
|Atlético Nacional
|90
|41
|29
|3
|9
|81
|34
|+47
|2
|América de Cali
|68
|37
|20
|8
|9
|57
|32
|+25
|3
|Independiente Santa Fe
|63
|39
|16
|15
|8
|58
|41
|+17
|4
|Junior F.C.
|60
|41
|16
|12
|13
|59
|52
|+7
|5
|Once Caldas DAF
|58
|38
|14
|16
|8
|54
|43
|+11
|6
|Deportivo Cali
|57
|35
|15
|12
|8
|44
|26
|+18
|7
|Deportes Tolima
|57
|39
|15
|12
|12
|49
|40
|+9
|8
|Millonarios F.C.
|52
|35
|13
|13
|9
|55
|37
|+18
|9
|Independiente Medellín
|49
|35
|14
|7
|14
|49
|48
|+1
|10
|Atlético Bucaramanga
|48
|34
|11
|15
|8
|49
|35
|+14
|11
|Águilas Doradas
|48
|35
|12
|12
|11
|41
|45
|-4
|12
|Internacional de Bogotá
|48
|38
|11
|15
|12
|49
|58
|-9
Independiente Santa Fe (tercero, 63 puntos), le pierde pista al América en la pelea por Libertadores. Junior de Barranquilla (cuarto, 60 puntos), Once Caldas (quinto, 58 puntos) y Deportivo Cali (sexto, 57 puntos) completan la zona de torneos Conmebol en la reclasificación.
Como Junior ya tiene cupo a Libertadores, por haber sido campeón en primer semestre, sale de la ecuación en la reclasificación. Por tanto, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali se quedan momentáneamente con el cupo a Sudamericana.
Tolima, Millonarios, Medellín y Bucaramanga luchan por hacerse con un cupo a torneo internacional, pero están fuera de los puestos que les dan esa posibilidad.
Lista de cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027
Por disposición de Conmebol, Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores 2057, distribuidos de la siguiente forma:
- Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.
- Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.
- Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).
- Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).
Lista de cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027
Al igual que en la Copa Libertadores, Colombia tiene cuatro cupos fijos en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se distribuyen de la siguiente forma:
- Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.
- Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).
- Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Once Caldas (parcialmente).
- Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).