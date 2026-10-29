El delantero de lujo que llegaría al América de Cali por su centenario: “Te llena estadios”

América de Cali está muy cerca de cumplir el centenario de su fundación. El 13 de febrero de 2027 se convertirá en uno de los pocos clubes colombianos que superan los 100 años, junto a Deportivo Cali, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo.

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Esa será una ocasión especial para celebrar junto a la hinchada y recordar los mejores momentos de la historia; sin embargo, el principal objetivo de América es coronar el siglo de vida con un título.

Para eso necesita tener una nómina competitiva y sobre la mesa ya hay un delantero de renombre que podría llegar a competir con James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y Luis Fernando Muriel, entre otros.

Se trata de Duván Zapata, goleador que surgió en la cantera del cuadro escarlata y actualmente juega para el Torino de Italia. El Toro tiene contrato en territorio italiano hasta mediados de 2028, pero hace rato viene ‘coqueteando’ con la posibilidad de volver.

Torino vs Lecce - Serie A - Duván Zapata Foto: Foto tomada del perfil de X @SerieA_EN

La versión de Adrián Magnoli

Los hinchas de América ven muy lejos que un jugador como Zapata rechace la posibilidad de seguir en Europa y aterrice en la Liga BetPlay, pero la versión tomó fuerza tras unas declaraciones del periodista argentino Adrián Magnoli.

“América de Cali va a hacer un esfuerzo muy grande para traerlo el año que viene a Duván Zapata. Sería el ‘9′ fantástico, te llena estadios”, apuntó en AS Colombia.

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El Toro tiene 35 años y en su mejor momento fue pieza inamovible en la Selección Colombia. Desde hace tres años se encuentra en el Torino, donde ha disputado un total de 79 partidos oficiales por todas las competencias.

Su balance en el conjunto granata es de 19 goles y 5 asistencias, una cifra baja en comparación con lo que venía haciendo en Atalanta o Sampdoria. No obstante, se debe hacer la salvedad de que Zapata sufrió una grave lesión de ligamento cruzado y estuvo casi un año por fuera de las canchas.

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado de Duván Zapata en este momento es de 2,5 millones de dólares. Eso lo convertiría en uno de los jugadores más costosos del fútbol profesional colombiano, junto a otros titulares de América como Yeison Guzmán o Josen Escobar.

Una promesa pendiente

Más allá del esfuerzo económico que significaría este fichaje, América apela a la promesa que alguna vez hizo Zapata sobre retirarse en el mismo equipo que le dio la oportunidad de debutar como profesional.

“Me gustaría terminar mi carrera en el América de Cali. Con mi familia me gustaría arraigarnos en la ciudad donde nacimos. La verdad, me gustaría terminar allí, porque es un equipo que me dio mucho y me gustaría terminar en el club de mis amores”, decía el delantero en 2018.