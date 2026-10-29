Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: canal y hora para ver el clásico de líderes en la Bundesliga

Sin Luis Díaz por lesión, Bayern Múnich se prepara para disputar el clásico alemán ante Borussia Dortmund por la octava fecha de la Bundesliga. Más allá de la rivalidad histórica que existe entre ambos, este duelo define el liderato en la tabla de posiciones.

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La presencia de Vincent Kompany todavía está en duda, aunque el técnico belga ya salió del hospital y está en casa guardando reposo. El que sí estará de vuelta es Harry Kane, vigente ganador del Balón de Oro, quien fue suplente el pasado miércoles por Copa de Alemania.

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund está programado para este sábado, 31 de octubre, a las 12:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión oficial del compromiso será en ESPN y Disney+ para los usuarios de dispositivos móviles.

Ambos equipos llegan empatados con 17 puntos en la tabla de la Bundesliga, aunque el Bayern tiene una pequeña ventaja por la diferencia de gol. El ganador de este partido dará un golpe certero en la lucha por el título, aunque todavía queda mucha temporada por delante.

Previa y posibles alineaciones

Sobre el papel, hay un gran favorito: el Bayern Múnich. En los últimos cinco enfrentamientos por la Bundesliga se dieron dos victorias para el conjunto bávaro, dos empates y solo una victoria del Borussia Dortmund.

Bayern es amplio dominador de la Bundesliga y tiene un músculo financiero mucho más grande que el resto de los rivales; sin embargo, en el Dortmund trabajan para dar el batacazo y llevarse los tres puntos del Allianz Arena.

En agosto de este año se vieron las caras por la Supercopa de Alemania y el resultado fue a favor de los dirigidos por Vincent Kompany. Ese día marcaron Michael Olise y Nathaniel Brown para los rojos, mientras que el descuento del Borussia Dortmund fue obra de Fábio Silva.

Pero la situación actual es diferente a la de ese partido, especialmente porque Bayern Múnich tiene bajas importantes como el colombiano Luis Díaz y tampoco podría contar con su entrenador en el banquillo.

Luis Díaz en la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dortmund. Foto: Cortesía Borussia Dortmund

Estas son las posibles alineaciones para Der Klassiker:

Bayern Múnich : Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Tom Bischof; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane.

: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Tom Bischof; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane. Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck; Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Fábio Silva, Marcel Sabitzer y Serhou Guirassy.

Dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund