La tabla de la Bundesliga: Bayern Múnich le responde al Borussia Dortmund y mueve la zona alta

Por la séptima fecha de la Bundesliga de Alemania, Bayern Múnich fue visitante en el Europa-Park Stadion ante el Friburgo en un juego en el que estaba obligado a ganar debido al triunfo agónico del Borussia Dortmund al Eintracht Frankfurt por 1-0 en el Signal Iduna Park el sábado.

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En la jornada dominical, Bayern no le podía perder la pisada a su rival que ya había hecho su tarea y tenía tres puntos de diferencia en el primer puesto (17-14). La visita al Friburgo suponía un durísimo reto con el ‘Bosque Negro’ de buenas actuaciones en las recientes temporadas y que además compite en la UEFA Conference League.

Fue un partido que se complicó en el final al Bayern Múnich, que parecía ganarlo cómodamente con un 2-0 tras los goles de Dayot Upamecano y Serge Gnabry. Friburgo se encontró con un autogol de Tom Bischof que le facilitó la presión y cargar por el empate en los últimos minutos.

Bayern pudo sostenerse en defensa en medio de unas embestidas que parecían tener peligro de gol. La defensa visitante y Urbig lograron impedir otra anotación y así Michael Olise se aprovechó de un Friburgo entregado al ataque y ante una desconexión defensiva, le quedó el balón para rematar y decretar el 3-1 final y tres puntos más para el Bayern.

Bayern Múnich presentó la siguiente formación titular para enfrentar al Friburgo, en medio de un mar de bajas: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Josip Stanišić; Tom Bischof; Serge Gnabry, Michael Olise, Lennart Karl; Harry Kane. El técnico fue el primer asistente, Aaron Danks.

Victoria clave del Bayern con muchas bajas sensibles

Una victoria fundamental para el Bayern, que sufre por las bajas. Luis Díaz estará cuatro semanas fuera de las canchas, aproximadamente, y el Bayern tuvo que reemplazar a Lucho en el tridente de ataque con Lennart Karl.

Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich en Champions League Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

El arquero Manuel Neuer, una leyenda del fútbol alemán y considerado uno de los porteros más importantes de la historia del Bayern Múnich, sufrió una lesión en uno de los talones. También se confirmó que no iba a estar contra el Friburgo y Jonas Urbig fue al arco.

Aleksandar Pavlović sufrió una molestia en una de sus pantorrillas y tampoco estuvo disponible, así como Joshua Kimmich.

Por su parte, el técnico Vincent Kompany sigue hospitalizado luego de sufrir un colapso en entrenamiento del equipo sub-23. El entrenador continúa bajo observación médica y se esperan más exámenes para definir la ruta a seguir y la incapacidad que podría tener tras el desplome.