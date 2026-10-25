Jugador de Selección Colombia vuelve tras 71 días de ausencia por lesión: titular y figura en Inglaterra

Néstor Lorenzo respira un poco más gracias a un futbolista que vuelve a las canchas luego de una lesión que lo alejó varios meses y que era clave en las convocatorias de la Selección Colombia. En las actividades del fin de semana y tras 71 días de ausencia, consumó su retorno por todo lo alto.

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Yerson Mosquera, tras dos meses y medio de baja, regresó a la titular del Wolverhampton en la segunda división de Inglaterra. Por la fecha 12 del Championship, conformó la dupla de defensa con el checo Ladislav Krejčí.

Esto resulta ser una gran noticia para la Selección Colombia, que sigue agrandando la lista de defensas que pueden ser convocados.

Cabe recordar que Yerson tuvo un esguince en su tobillo derecho el pasado 14 de agosto de 2026 durante un partido contra el Blackburn Rovers, apenas comenzando una nueva temporada en la segunda división inglesa.

Además de aparecer en la nómina titular este 25 de octubre, Yerson Mosquera jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 de los Wolves ante el Watford, que le permite ascender al cuarto puesto del campeonato, en búsqueda nuevamente del ascenso a la Premier League, luego de la deficiente campaña antes del Mundial 2026 que les condenó al descenso.

Figura de su equipo en Inglaterra

El delantero Adam Armstrong marcó el único gol con el que los Wolves volvieron a la senda de la victoria en Molineux; fue un reñido triunfo por 1-0 para llegar a los 21 puntos, a cuatro del líder, Middlesbrough.

En la recta final, tanto André Trindade como el suplente Tommy Doyle probaron suerte con disparos lejanos; el primero remató por encima del larguero y el segundo vio su disparo bloqueado.

Yerson Mosquera contra el Watford. Foto: PA Images via Getty Images

Luego, Ravaglia detuvo un potente cabezazo de Krejci, impidiendo que los Wolves ampliaran su ventaja, pero consiguieron tres valiosos puntos. Yerson Mosquera tuvo un 94 % de efectividad de entregas, 11 acciones defensivas y 75 % en duelos aéreos.

¿Vuelve a la Selección Colombia?

La buena noticia cuando sucedió su lesión fue que no se trató de una rotura, sino de un esguince, lo que acortó el tiempo de baja y evitó su paso por el quirófano otra vez.

Con esta vuelta a las canchas, se espera que Yerson Mosquera regrese de nuevo a la convocatoria de la Selección Colombia, aunque Néstor Lorenzo optaría por darle más tiempo de readaptación en la titular de los Wolves para que tenga más ritmo y continuidad, y ahí sí tenerlo de vuelta.