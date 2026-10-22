Figura de Colombia en Brasil 2014 sale del retiro: presidente de club uruguayo lo oficializó

Otra figura de la Selección Colombia, en el Mundial Brasil 2014, regresa del retiro. El presidente de un club uruguayo, que se desempeña en el ascenso de ese país, lo hizo oficial.

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Se trata de Cristian Zapata, quien jugará en Real Montevideo, equipo que se desempeña en la Divisional D del fútbol uruguayo (cuarta y última categoría). Sin embargo, detrás, hay una historia bastante particular.

Cristian Zapata cuando jugaba con Genoa de Italia. Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

Cristian Zapata jugará en la cuarta división de Uruguay

El reconocido influencer argentino El Scarso, recordado por haber vuelto mundialmente popular a Tim Payne en el Mundial 2026, creó una app tipo juego llamada Real Manager, donde los participantes deciden el destino del Real Montevideo.

En este caso, Cristian Zapata sería el primer refuerzo del Real Montevideo con esta novedosa app. Así amplió detalles el presidente del club, Pedro del Campo, en diálogo con el programa 100 % Deporte de Sport 890.

“Cristian Zapata, que jugó siete años en el Milan y dos mundiales con Colombia, está confirmado. Jugó tres o cuatro Copas América y 16 años en Europa. Nos puede dar solidez defensiva. La idea es tenerlo para todos los playoffs, y si no se puede, que juegue aunque sea un partido”, recoge Montevideo.com sobre lo dicho por Pedro del Campo.

Detrás de todo esto habría una estrategia importante: poner en el radar al Real Montevideo, pues, tomando en cuenta la dinámica del juego, Zapata no sería el único refuerzo.

Mundialista colombiano que jugó siete años en el Milan firmó con Real Montevideo, de la D https://t.co/YwC7tHDXOC — FútbolUy (@futbolportaluy) October 22, 2026

Felipe Melo, Mariano Pavone y Ariel Ortega serían otros de los jugadores que entrarían en el interés de fichajes del Real Montevideo.

“Con Felipe Melo todavía estamos viendo su agenda, porque tiene que llegar unos días antes para hacer la ficha médica. Hay ciertos requerimientos que pide la liga y nos trancan por la cantidad de días que él tendría que estar en el club”, expresó Pedro del Campo.

Zapata, con recorrido en Selección Colombia y clubes como AC Milán, Villarreal y Atlético Nacional, tuvo como último equipo al Atlético Bucaramanga.