Video: Hinchas de Nacional no aguantaron y así atacaron a Cristian Zapata tras el clásico con Medellín

Las críticas hacia varios jugadores del plantel no se han hecho esperar. Uno de los más cuestionados ha sido el defensor Cristian Zapata quien fue atacado este sábado por la fanaticada verdolaga tras el duelo en el Atanasio Girardot.

Aunque la acción fue bastante discutida, el juez de la contienda, Wilmar Roldán no dudó en decretar el punto. De acuerdo a expertos arbitrales , la acción de Roldán fue bien pitada, pues a pesar de que el balón le pegó primero en el pecho, la extensión del brazo de Zapata lo condena.

Esta no es la primera vez que la barra de Nacional arremete contra el jugador. La razón por la que Zapata y la hinchada se llevan mal se entregó hace un par de meses donde se aseguró que “la razón u orden de rechiflar a Cristian Zapata cuándo tome el balón, es porque se negó a entregarles a LDS (barra Los del Sur), las camisetas después de cada partido. Pero después salen algunos a insultar y hasta putear por acá, porque no se apoya la protesta, cuando lo que hay es un conflicto de intereses bárbaro. ¡Aguante CAPITÁN!”, informó el periodista Gustavo López en su momento.

Esta afirmación no cayó bien en algunos seguidores del club paisa, que respondieron inmediatamente a la publicación.

“La causa, razón u orden fue que no saltó en el cabezazo contra Roger Martínez y después no le dio la gana de correr a cerrar a Ojeda cuando la recibió en la mitad de la cancha. Ni idea si la barra pidió que lo rechiflaran o no, pero está perfecto que la gente lo haga”, escribió un internauta.