“Hablo español, inglés, italiano y urraeño”, el hermoso momento entre Rigoberto Urán y un niño de China

Rigo, al percatarse que lo tenía cerca y le hacía señas, le dijo: “I’m sorry”. El joven que lo acompañaba le hacía señales como pidiéndole agua. “¿What do you need?”, preguntó Rigo.

El antioqueño --entonces-- le creyó que tenía sed. “¿Do you want water? ¿Quieres el bidón o qué quieres? muéstrame, show me”, insistía el deportista de 36 años.

Por más que lo intentaba, el chico no lograba hablar en un idioma que Rigoberto lo entendiera. Optó entonces por sonreír y disfrutar el momento al lado del pedalista del EF Education-EasyPost, satisfecho incluso porque el momento estaba quedando registrado en video.

Por su parte, Rigo le respondió feliz: “You’re welcome. Eso papi” y aceleró la marcha en medio de un imponente puente, antes de hablarles a sus seguidores de redes sociales.

Rigo no dudó en sacar sus guantes de ciclismo. “Este muchacho entre más me sigue, más bien me está yendo, vea”, procedió a entregárselos.