Equipo que echó a Nairo Quintana desaparecería para siempre y se supo la razón

Desaparición en camino

“Como no sé lo que me deparará el futuro, no puedo darme el lujo de correr riesgos. Como toda empresa, tengo que ahorrar costes y eso significa que hay que reducir los costes salariales ”, señaló Hubert al respecto de la decisión que tomarían una vez se termine la alianza con B&B Hotels.

Además de dejar salir a sus principales figuras, el directivo reconoce que será muy difícil contratar corredores para la temporada que se aproxima. “No dije que Arkéa y B&B Hotels no renovarán, porque siempre tengo confianza, pero de momento no estoy seguro ¿Cómo se construye un proyecto si sólo tienes un año y dos meses de certeza? No puedo atraer a nadie, no puedo tranquilizar a esos corredores”, admitió.